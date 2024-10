Le roi Charles reviendra au calendrier « normal » l’année prochaine

Le roi Charles devrait reprendre un programme « normal » de voyages à l’étranger l’année prochaine après que ses visites en Australie et aux Samoa se soient révélées « un tonique parfait », a déclaré un responsable du palais de Buckingham.

Le message positif sur sa santé et son moral arrive à la fin de son plus grand voyage à l’étranger depuis qu’il a commencé son traitement contre le cancer – avec un journal plus régulier des événements attendus dans son pays et à l’étranger en 2025.

« Nous travaillons actuellement sur un programme de tournées à l’étranger assez normal et complet pour l’année prochaine, ce qui est un sommet pour nous », a déclaré l’assistant du palais.

Chahut d’un sénateur australien aurait laissé le roi « complètement serein », considérant la liberté d’expression comme « la pierre angulaire de la démocratie ».