Le roi Charles révèle le surnom affectueux sotho que Nelson Mandela a donné à la reine

Lors du banquet d’État du président Cyril Ramaphosa au Royaume-Uni mardi, le roi Charles a révélé le surnom que Nelson Mandela avait pour la reine.

Mandela appelait souvent la reine Motlalepula – un nom de femme, signifiant “celle qui vient avec/apporte la pluie”.

Le roi a parlé avec affection de l’Afrique du Sud et a souligné l’importance de renforcer le lien entre le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud.

Lors de son allocution à la banquet d’état Mardi au Royaume-Uni, le roi Charles a révélé au président Cyril Ramaphosa et à toutes les personnes présentes le surnom affectueux que Nelson Mandela avait pour la reine Elizabeth.

Plus tôt dans la journée, Ramaphosa a visité l’abbaye de Westminster à proximité avec la famille royale, voyant une pierre commémorative pour Mandela, qui a été président de l’Afrique du Sud entre 1994 et 1999, tout en regardant une collection de photos sud-africaines.

Parmi les images figurait celle de Charles, Mandela et des Spice Girls. Ailleurs lors de l’exposition d’objets de la collection royale relatifs à l’Afrique du Sud se trouvait une photo de la reine Elizabeth II, accompagnée du parole qu’elle a donnée au Cap le jour de son 21e anniversaire, consacrant sa vie au Commonwealth.

C’est lors de cette visite à l’étranger en Afrique du Sud que la princesse Elizabeth a célébré son 21e anniversaire et a prononcé sa célèbre émission de radio dans le jardin de Government House. ?? pic.twitter.com/BOAzM2tmKa – La famille royale (@RoyalFamily) 22 novembre 2022

“Avuxeni, Dumela, Sawubona, Molo, Molweni, Ndaa”, Charles a commencé son discours lors du banquet de mercredi, clôturant le premier jour de la visite d’État. “Ma femme et moi sommes ravis de vous accueillir [Ramaphosa] au palais de Buckingham ce soir.”

Il a ajouté: “L’Afrique du Sud, comme le Commonwealth, a toujours fait partie de ma vie”, avant de réfléchir au discours de la reine en 1947.

Charles a déclaré que la reine “a exprimé son admiration pour votre pays et son peuple, son dynamisme, sa beauté naturelle et sa diversité” avant de poursuivre : “Elle a toujours parlé chaleureusement de son retour dans votre pays en 1995, en tant qu’invitée du président Mandela, après le des événements mémorables – menés depuis l’intérieur de l’Afrique du Sud et soutenus par tant de personnes dans le monde, y compris ici au Royaume-Uni – qui ont apporté la démocratie dans votre pays”.

Il a ensuite révélé le surnom sotho de Mandela pour la reine – Motlalepula – un nom de femme, signifiant “celui qui vient avec/apporte la pluie”.

“Au cours d’une de mes propres visites en Afrique du Sud, en 1997, le président Mandela m’a dit qu’il avait conféré à ma mère un nom spécial – Motlalepula, qui signifie “venir avec la pluie”. J’ai été rassuré que c’était une marque de la une affection particulière que le président Mandela ressentait pour la reine… plutôt qu’une remarque sur l’habitude britannique d’emporter notre temps avec nous !”

Charles a conclu son discours en portant un toast au président et au peuple d’Afrique du Sud.

“Nkosi Sikelel’ iAfrika”, a-t-il dit.