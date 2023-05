Le roi Charles rend un hommage musical à Tina Turner lors de la relève de la garde au palais de Buckingham

Le roi Charles III a rendu hommage à feu Tina Turner avec un hommage musical lors de la relève de la garde au palais de Buckingham.

La « reine du rock n’ roll » est décédée à l’âge de 83 ans mercredi à son domicile de Küsnacht, en Suisse, des suites d’une longue maladie. Après sa mort, la monarque de 74 ans récemment couronnée a autorisé le Band of the Welsh Guards à jouer la chanson de Turner « The Best » lors de la célèbre cérémonie à Londres vendredi.

Le groupe des gardes gallois était accompagné du corps de tambours du 1er bataillon des gardes gallois alors qu’ils interprétaient le hit de 1989, selon le Mirror. La relève de la garde est la cérémonie au cours de laquelle la garde du roi transfère la responsabilité de la protection du palais de Buckingham et du palais Saint-James à la nouvelle garde.

Charles et feu son ex-femme, la princesse Diana, ont rencontré l’icône de la musique pour la première fois lors du concert All-Star Rock du Prince’s Trust à la Wembley Arena de Londres en juin 1986.

TINA TURNER PLEURE PAR HOLLYWOOD APRÈS LA MORT D’ICÔNE À 83 ANS : « SIMPLEMENT LE MEILLEUR »

Lors d’une apparition en 2021 sur le podcast « Time to Walk », le prince William a révélé que « The Best » avait une signification particulière pour la famille royale. Il a rappelé que Diana jouerait la chanson pour lui et son jeune frère, le prince Harry, pour apaiser leurs angoisses à l’idée de retourner au pensionnat.

« Quand j’étais plus jeune, Harry et moi, nous étions au pensionnat », se souvient le prince de Galles, 40 ans. « Et ma mère avait l’habitude de jouer toutes sortes de chansons pour évacuer l’anxiété de retourner à l’école.

« Et l’une des chansons dont je me souviens massivement et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie toujours, à ce jour, encore assez secrètement, est » The Best « de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, c’était comme un vrai moment en famille.

« Et ma mère, elle conduisait, chantant à tue-tête. Et on faisait même monter le policier dans la voiture, il chantait aussi de temps en temps.

« Vous chantiez et écoutiez de la musique jusqu’aux portes de l’école quand ils vous déposaient », se souvient William. « Et, et c’est à ce moment-là que la réalité a en quelque sorte sombré dans le fait que vous retourniez vraiment à l’école parce qu’avant cela, vous étiez perdu dans les chansons. Vous aurez envie de le rejouer juste pour que ce moment familial continue.

« Quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En août 1997, Diana décède à l’âge de 36 ans des suites d’un accident de voiture dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris. William et Harry, aujourd’hui âgés de 38 ans, avaient alors 15 et 12 ans.

La mort de Turner a été annoncée dans un post partagé sur sa page Instagram officielle.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner », indique le communiqué. « Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain.

« Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer. »