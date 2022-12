Le roi Charles rend hommage à sa mère dans son premier message de Noël en tant que monarque – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Le roi Charles de Grande-Bretagne a rendu un hommage sincère à sa mère, feu la reine Elizabeth, lors de sa première émission de Noël en tant que monarque dimanche.

S’exprimant dans une allocution préenregistrée de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, où la reine a été inhumée aux côtés de son mari, le prince Philip, le nouveau roi a exprimé sa gratitude aux membres du public qui avaient manifesté de l’amour et de la sympathie dans le sillage d’elle. mort en septembre.

“Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que tant d’entre vous ont envoyés à ma femme et à moi-même et je ne saurais assez vous remercier pour l’amour et la sympathie que vous avez manifestés à toute notre famille”, a-t-il déclaré.

“Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie.

Le roi Charles a honoré l’héritage de la reine tout au long de son discours, se souvenant de sa croyance dans le pouvoir de la “lumière éternelle” et de sa foi dans les gens pour toucher la vie des autres.

“Dans le chant de Noël très apprécié ‘O Little Town of Bethlehem’, nous chantons comment ‘dans tes rues sombres brille la lumière éternelle’. La croyance de ma mère dans le pouvoir de cette lumière était une partie essentielle de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens – et c’en est une que je partage de tout mon cœur. C’est une croyance en l’extraordinaire capacité de chaque personne à toucher, avec bonté et compassion, la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l’entoure », a-t-il déclaré.

“C’est l’essence de notre communauté et le fondement même de notre société.”

Le message de dimanche marque la première émission annuelle du jour de Noël en Grande-Bretagne non délivrée par la reine depuis son premier message en 1957. Dans son dernier discours de Noël l’année dernière, elle a parlé de “passer le relais” à la prochaine génération.

Le roi Charles a également fait une référence indirecte à la guerre en Ukraine et à la crise du coût de la vie, parlant d’une période “d’anxiété” et de “difficultés” alors que ceux du monde entier sont confrontés à des conflits et que ceux qui sont chez eux ont du mal à payer leurs factures et “garder leurs familles nourries et au chaud.”

Le discours du roi perpétue une tradition familiale royale qui remonte à 90 ans et intervient quelques jours après que les premières images des billets de banque britanniques du nouveau monarque ont été dévoilées par la Banque d’Angleterre.

Le portrait du roi Charles apparaîtra sur des billets de 5 £, 10 £, 20 £ et 50 £. Pendant ce temps, le reste de la conception restera le même que les notes actuelles qui présentent la fin de la reine Elizabeth sur le devant.

