Le roi Charles rend hommage à sa défunte mère et défend la «foi dans les gens» d’Elizabeth lors du premier discours de Noël

Le roi Charles a rendu hommage à sa défunte mère, la reine Elizabeth, lors de son premier discours de Noël en tant que monarque, défendant sa croyance en la communauté et ceux qui l’embrassent dans les moments difficiles.

“Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers”, a déclaré Charles depuis la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

“Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque édition chérie.”

Elizabeth, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne, est décédée en septembre à l’âge de 96 ans après sept décennies sur le trône. Charles, 74 ans, lui a succédé comme souverain et chef d’État du Canada.

“Dans la très aimée carole, Ô petite ville de Bethléemnous chantons comment ‘dans tes rues sombres brille la lumière éternelle'”, a-t-il dit.

“La croyance de ma mère dans le pouvoir de cette lumière était une partie essentielle de… sa foi dans les gens. Et c’est une chose que je partage de tout mon cœur.”

Charles a poursuivi en louant ceux qui “touchent, avec bonté et compassion, la vie des autres”, y compris les travailleurs de la santé, les enseignants et les intervenants d’urgence pour être à la hauteur de cette croyance.

“En cette période de grande anxiété et de difficultés – que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle – ou pour ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de nourrir et de réchauffer leur famille, nous voyons [the power of light] dans l’humanité des gens de nos nations et du Commonwealth qui réagissent si facilement au sort des autres.”