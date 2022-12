Le roi Charles rencontre Ryan Reynolds après que Meghan Markle et le prince Harry ont publié des docu-séries Netflix à la bombe

Ryan Reynolds a lancé ses objectifs en rencontrant le roi Charles III.

Vendredi, le monarque et son épouse, Camilla, reine consort, ont visité le Wrexham Association Football Club à Wrexham, dans le nord du Pays de Galles. La famille royale était en ville pour en savoir plus sur le réaménagement du club, que la star de “Deadpool” et son collègue acteur Rob McElhenney ont acheté en 2021.

La famille royale a reçu un accueil chaleureux au stade Racecourse Ground avant de traverser le tunnel des joueurs. Ensuite, ils ont rencontré les dirigeants de Wrexham, Fleur Robinson et Humphrey Kerr. Le couple a ensuite été personnellement escorté par Reynolds, 46 ans, et McElhenney, 45 ans.

Les stars américaines ont acheté le club de football gallois dans l’espoir de faire passer l’équipe de cinquième niveau “historique mais en difficulté” au niveau supérieur, a rapporté FX. Cette décision a inspiré les docu-séries Hulu “Welcome to Wrexham” en août.

L’équipe, créée en 1864, est le plus ancien club de football du Pays de Galles et le troisième plus ancien stade international au monde qui accueille toujours des matchs internationaux, a rapporté le magazine People.

Quand on a demandé aux stars si elles avaient vu les docuseries à la bombe de Netflix “Harry & Meghan”, McElhenney, 45 ans, a plaisanté, “Je n’en ai jamais entendu parler”, a rapporté The Telegraph. Reynolds, 46 ans, a déclaré qu’il ne l’avait pas vu non plus.

“Je ne l’ai pas vu”, a déclaré Reynolds. “En tant que Canadien, et je suis sûr que Rob parlera en tant qu’Américain, nous ne sommes pas imprégnés de la culture comme on grandirait au Royaume-Uni.”

Jeudi, le géant du streaming a lancé les trois premiers épisodes de “Harry & Meghan”. Il relate l’éloignement du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale, et il réprimande les médias britanniques, ainsi que le racisme sociétal qui, selon eux, a alimenté l’indignation suscitée par leur relation. Les épisodes dissèquent la relation symbiotique entre les tabloïds et la famille royale tout en examinant l’histoire de la race à travers l’Empire britannique et comment elle persiste.

Les docuseries présentent de nouvelles interviews avec le couple, ainsi que leurs amis et experts, sur la race et les médias.

Le traitement réservé par les médias à l’ancienne actrice américaine de 41 ans – et ce que le couple ressentait comme un manque de sympathie de la part des institutions royales à propos de la couverture – étaient au cœur de leurs plaintes lorsqu’ils ont quitté la vie royale il y a près de trois ans et ont déménagé dans le sud Californie. Des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify les ont aidés à financer leur nouvelle vie dans la riche enclave de Montecito.

Promu avec deux bandes-annonces dramatiquement éditées qui faisaient allusion à une “guerre contre Meghan”, l’émission Netflix est le dernier effort du couple pour raconter leur histoire après une série d’entretiens, notamment une séance de deux heures en 2021 avec Oprah Winfrey.

La série arrive à un moment crucial pour la monarchie. Charles essaie de montrer que l’institution a encore un rôle à jouer après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, dont la popularité personnelle a refroidi les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne. Charles fait valoir que la Maison de Windsor peut aider à unir une nation de plus en plus diversifiée en utilisant les premiers jours de son règne pour rencontrer de nombreux groupes ethniques et confessions qui composent la Grande-Bretagne moderne.

LE ROI CHARLES III AURAIT JETÉ UN ŒUF VERS LUI, LE SUSPECT A ARRÊTÉ

Le mariage de Harry en 2018 avec l’ancienne actrice de “Suits” était autrefois considéré comme un coup d’État de relations publiques pour la famille royale, stimulant les efforts de la monarchie pour entrer dans le 21e siècle en la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle. Mais le conte de fées, qui a commencé par une cérémonie étoilée au château de Windsor, s’est rapidement détérioré au milieu des reportages des médias britanniques selon lesquels Markle était égocentrique et intimidait son personnel.

Selon le couple, ils ont d’abord essayé de suivre les conseils du palais de garder le silence sur la couverture médiatique, car d’autres membres de la famille royale ont déclaré qu’il s’agissait d’un rite de passage. Mais le duc et la duchesse ont déclaré qu’ils se sentaient obligés de raconter leur histoire car il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Meghan était traitée.

“La différence ici est l’élément de race”, a déclaré Harry, 38 ans.

La nouvelle série cherche à réfuter ce récit dans les épisodes de trois heures qui ont été publiés. Trois autres sont attendus le 15 décembre.

On a demandé à Charles s’il avait regardé la série alors qu’il effectuait un engagement jeudi à Londres. Il n’a pas répondu.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.