Le roi Charles rencontre les stars de Love Island au château de Windsor un jour après son couronnement alors qu’ils s’habillent TRÈS élégamment

Le roi Charles a accueilli certains des personnages les plus mémorables de Love Island lors d’une réception spéciale au château de Windsor.

Le monarque a rencontré Tasha Ghouri et Andrew Le Page avant le concert Coronation d’hier soir.

Ils se sont tous les deux habillés très élégamment dans des tenues beiges et crème assorties, avec Andrew dans un costume élégant.

Tasha a été vue dans une robe blanche avec des bords à plumes alors qu’elle était photographiée en train d’entrer dans le château de Windsor.

Elle était à l’événement parce qu’elle est ambassadrice des champions du couronnement et soutient les efforts des bénévoles à travers le Royaume-Uni, en particulier dans la communauté des morts.

Cependant, elle s’est vu refuser une photo avec le roi Charles, affirmant que les invités n’étaient pas autorisés à prendre des photos à la réception à laquelle ils avaient assisté.

Elle a écrit: « Quel moment. Je suis si fière d’être une ambassadrice des champions du couronnement, c’est pourquoi j’ai eu le plaisir d’être ici aujourd’hui.

“Nous avons eu un tel honneur de rencontrer le roi et la reine (j’aurais aimé avoir des photos mais nous n’étions pas autorisés).

« Je n’aurais jamais pensé que cela ne serait jamais arrivé et je me sentirais si reconnaissant de représenter la communauté des sourds. »

Plus tard, elle a filmé le concert de Coronation depuis son siège, chantant avec Take That, qui a clôturé l’émission spéciale, qui a été diffusée sur BBC One.

Un line-up de chanteurs s’est produit devant 20 000 membres du public et des invités ce soir pour célébrer le couronnement du roi Charles et de la reine Camilla.

Parmi les autres stars présentes, citons Katy Perry, Lionel Richie, Paloma Faith et Olly Murs.

Le roi Charles III a été couronné lors d'une cérémonie de couronnement samedi