Le roi Charles «rempli d’une immense tristesse» à la suite de la mort d’une station-service en Irlande | Nouvelles du Royaume-Uni

Le roi a déclaré que lui et Camilla étaient “remplis d’une immense tristesse” par l’explosion d’une station-service irlandaise qui a tué 10 personnes.

Dans un message au président irlandais, le roi Charles a envoyé sa “sincère sympathie et ses plus sincères condoléances” pour l’incident de vendredi.

Une fillette de cinq ans et son père faisaient partie des personnes décédées dans ce que les services d’urgence considèrent comme un accident.

Dans un communiqué, le roi a déclaré: “Ma femme et moi avons été remplis d’une immense tristesse lorsque nous avons entendu parler de cette explosion épouvantablement tragique à Creeslough, dans le comté de Donegal …

“Aussi inadéquat que cela puisse être dans des circonstances aussi bouleversantes, nous voulions que vous sachiez que notre plus sincère sympathie et nos plus sincères condoléances vont aux familles et amis qui ont perdu des êtres chers dans cette tragédie dévastatrice, ainsi qu’à vous-même et au peuple irlandais. “

Il s’est également rappelé “avec le plus grand plaisir” avoir rencontré des gens de tout le Donegal lors d’une visite en 2016.