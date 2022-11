Le roi Charles «regrette profondément» d’avoir fait marcher le prince William et le prince Harry derrière le cercueil de leur mère: auteur

Le roi Charles “regrette profondément” d’avoir fait marcher ses fils, le prince William et le prince Harry, derrière le cercueil de leur mère, la princesse Diana, lors de ses funérailles.

L’affirmation a été faite par l’auteur Christopher Andersen, qui a écrit un nouveau livre sur le monarque intitulé “Le roi : la vie de Charles III”. Andersen, qui a déjà écrit des livres sur la famille royale britannique, a parlé à de nombreuses sources du monarque de 73 ans.

“Je pense que ça le hante parce que ça les hante, et ils en ont parlé”, a récemment déclaré Andersen à Us Weekly. “J’ai écrit que je crois que c’est une forme de SSPT.”

Andersen a noté que Harry, en particulier, trouve parfois “déclencheur” de voler à Londres.

LE ROI CHARLES III A EXPLOSÉ DANS DES ‘TORRENS DE PROFANITÉ’ SUR LA CRITIQUE DE TRUMP DE 2012 KATE MIDDLETON SCANDAL: LIVRE

“[He said] cela lui rappelle ce jour où il a dû marcher derrière le cercueil, et ils ont été plus ou moins intimidés pour le faire par le palais – par les hommes en gris qui dirigent vraiment le palais, les gens dont Diana se plaignait”, Andersen a expliqué au point de vente.

“[Charles, Earl Spencer], le frère de Diana … a également déclaré qu’il avait l’impression d’avoir été trompé et qu’il le regrettait. Il a dit que c’était comme marcher dans un tunnel de chagrin.”

William avait 15 ans et Harry avait 12 ans lorsque leur mère a été tuée en 1997 des suites de blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture à Paris. Elle avait 36 ​​ans. À l’époque, son véhicule était poursuivi par des paparazzis.

“Je pense que William et Harry se sont dit : ‘Qui sont ces inconnus qui ne l’ont jamais rencontrée ?'”, a déclaré Andersen. “Donc, ils étaient en colère contre ce qui s’était passé. Et Charles, je pense, comprend que dans une certaine mesure, il était responsable du fait qu’ils ont dû souffrir [that].”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2017, Harry a décrit à Newsweek à quel point il lui était difficile de participer au cortège funèbre.

“Ma mère venait de mourir et j’ai dû marcher longtemps derrière son cercueil, entouré de milliers de personnes qui me regardaient tandis que des millions d’autres le faisaient à la télévision”, avait alors déclaré la femme de 38 ans. “Je ne pense pas qu’on devrait demander à un enfant de faire ça, en aucune circonstance. Je ne pense pas que cela arriverait aujourd’hui.”

Le 27 octobre, Penguin Random House a annoncé que les mémoires de Harry, intitulées “Spare”, seront publiées le 10 janvier.

Selon l’éditeur, l’histoire de Harry sera racontée avec “une honnêteté brute et inébranlable” et remplie de “perspicacité, de révélation, d’auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin”.

LE MÉMOIRE DU PRINCE HARRY “SPAR” PEUT “ÊTRE UN DANGER” POUR LA FAMILLE ROYALE, DIT UN EXPERT

“Alors que Diana, princesse de Galles, était inhumée, des milliards de personnes se demandaient ce que les princes devaient penser et ressentir – et comment leur vie se déroulerait à partir de ce moment-là”, lit-on en partie dans leur déclaration.

“Pour Harry, c’est enfin son histoire”, a-t-il ajouté.

Le duc de Sussex et sa femme, Meghan Markle, se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis. Harry a déclaré à l’icône du talk-show Oprah Winfrey que sa famille l’avait coupé financièrement, que son père avait cessé de prendre ses appels téléphoniques et que Harry a aidé à payer sa propre sécurité avec l’argent que lui avait laissé sa mère. Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un accord de production Netflix et la fondation à but non lucratif Archewell.