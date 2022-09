Le roi Charles regarde-t-il ? Le choix de la reine Margrethe de retirer les titres royaux des petits-enfants n’est pas personnel : expert

Le roi Charles III prend-il des notes de la reine Margrethe II de Danemark ? Certains observateurs royaux semblent le penser.

La monarque danoise a décidé de dépouiller quatre de ses petits-enfants de leur prince et princesse ainsi que de leurs titres de RHS, a annoncé mercredi le palais royal. Les enfants de son deuxième fils, le prince Joachim, seront désormais connus sous le nom de “Son Excellence le Comte de Monpezat” ou “Son Excellence la Comtesse de Monpezat” à compter du 1er janvier 2023.

Ses quatre petits-enfants conservent leur place dans l’ordre de succession. Ils sont actuellement septième à 10e dans la ligne du trône.

“Avec sa décision, Sa Majesté la Reine souhaite créer le cadre permettant aux quatre petits-enfants de façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure sans être limités par les considérations et devoirs particuliers qu’une affiliation formelle à la Maison royale du Danemark en tant qu’institution implique”, a déclaré le palais dans le communiqué.

“Le roi de Suède a fait la même chose il y a quelques années”, a déclaré l’expert royal Shannon Felton Spence à Fox News Digital. “C’est une reconnaissance commune que les monarchies contemporaines doivent être plus rationalisées et efficaces. “Monarchies modernes” sonne mieux que contemporain. Dans le cas du Danemark, le prince héritier a quatre enfants. Dans le cas de la Grande-Bretagne, le prince William en a trois. Ce sont de grandes familles modernes. “

Les deux petits-enfants de Charles de son deuxième fils, le prince Harry, devaient recevoir les titres de prince et de princesse une fois devenu roi. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles le monarque, 73 ans, attend de connaître le contenu des prochains mémoires de Harry avant de prendre une décision finale. Des sources ont précédemment partagé que les petits-enfants, Archie et Lilibet, ne devraient pas recevoir de titres de HRH parce que leurs parents, le duc et la duchesse de Sussex, ne travaillent pas dans la famille royale.

En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres seniors de la famille royale britannique.

Il n’a pas fallu longtemps à Joachim pour exprimer sa déception face à la décision de sa mère concernant ses enfants.

“Nous sommes tous très tristes”, a déclaré jeudi le prince danois au journal national Ekstra Bladet. “Ils se retrouvent dans une situation qu’ils ne comprennent pas.”

“J’ai reçu un préavis de cinq jours”, a affirmé l’homme de 53 ans.

La journaliste a répondu qu’elle supposait que Joachim avait appris les plans de la reine en mai. Mais Joachim, qui est sixième sur le trône, a déclaré que ce n’était pas le cas.

“En mai, on m’a présenté un plan, qui stipulait essentiellement que lorsque les enfants auraient chacun 25 ans, cela arriverait”, a-t-il expliqué, notant que sa plus jeune enfant, Athéna, aura 11 ans en janvier.

Lorsque le journaliste a demandé comment la décision avait affecté sa relation avec sa mère, Joachim est apparu ému.

“Je ne pense pas avoir besoin d’élaborer ici,” répondit-il avant de s’éloigner.

Un porte-parole du palais royal danois a déclaré au point de vente national BT que l’annonce n’aurait pas dû être une surprise, soulignant qu’elle “avait mis longtemps à venir”.

“Nous comprenons qu’il y a beaucoup d’émotions en jeu en ce moment, mais nous espérons que le souhait de la reine de pérenniser le palais royal sera respecté”, a déclaré le porte-parole.

En réponse, Joachim a déclaré au point de vente : “On m’a donné un préavis de cinq jours. Pour dire à mes enfants qu’au Nouvel An, leur identité leur sera retirée. Je suis vraiment, vraiment désolé de les voir ne pas comprendre ce qui se passe. leurs têtes. … Je peux dire que mes enfants sont bouleversés. Mes enfants ne savent pas sur quelle jambe se tenir, ce qu’ils doivent croire. Pourquoi leur identité devrait-elle être supprimée ? Pourquoi doivent-ils être punis de cette façon ?

Joachim partage ses deux fils aînés avec sa première femme, Alexandra, comtesse de Frederiksborg. Il s’est remarié en 2008 avec la princesse Marie. Ils partagent deux enfants.

Alexandra, elle était “sous le choc” de la décision.

“Nous sommes tous confus par la décision. Nous sommes attristés et sous le choc”, a déclaré Alexandra, citée par le magazine danois Se og Hør. “Cela tombe comme un coup de tonnerre. Les enfants se sentent ostracisés. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leur identité leur est retirée.”

La reine, 82 ans, est catégorique sur le fait que la décision sera “bonne pour eux dans leur avenir”.

Le règne d’un demi-siècle de Margrethe fait d’elle la monarque la plus ancienne d’Europe après la mort le 8 septembre de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, 96 ans, qui a régné pendant 70 ans.

Felton Spence a souligné que l’objectif de Charles a toujours été d’avoir une monarchie allégée avec moins de membres de la famille royale. Réduire le nombre de membres de la famille royale signifierait également réduire qui est financé par la subvention souveraine ou les fonds publics utilisés pour les soutenir.

“Cela renforce certainement l’argument selon lequel la décision du roi est basée sur l’efficacité et ce qui est le mieux pour la monarchie en tant qu’institution, et non sur des sentiments personnels à l’égard des membres de la famille”, a déclaré Felton Spence. “Et cela continue de soulever des sourcils autour de l’intention de Harry et Meghan de se battre pour les titres alors que leurs pairs à travers l’Europe sont ravis de prendre la décision inverse. Et quand je dis pairs, je le pense vraiment.”

Elle a noté comment les enfants de la princesse Madeleine de Suède ont perdu leurs titres de RHS en 2019 et ne sont pas membres officiels de la maison royale. Alors que prince et princesse sont leurs titres personnels, aucun futur époux ne pourra les utiliser.

“Le but de ces changements est d’établir quels membres de la famille royale peuvent être appelés à exercer des fonctions officielles incombant au chef de l’État ou liées à la fonction de chef de l’État”, indiquait alors un communiqué du palais. “Sa Majesté le Roi a décidé que les enfants du Prince Carl Philip et de la Princesse Sofia de Leurs Altesses Royales, ainsi que les enfants de Son Altesse Royale la Princesse Madeleine et de M. Christopher O’Neill ne seront plus membres de la Maison Royale.”

“La princesse Madeleine de Suède vit à Miami avec sa famille”, a déclaré Felton Spence. “Elle se présente en Suède pour des événements spéciaux, elle travaille avec sa mère sur Childhood, une organisation caritative privée. Et de toute évidence, elle et son mari élèvent leurs enfants sans titre en Amérique. … J’ai entendu dire que le prince Carl Philip et la princesse Sofia était ravie de cette décision… tout comme la princesse Anne l’a ressenti au début des années 80. Cela permet à ces enfants d’avoir une vie plus normale.

Felton Spence soupçonne également que Charles n’a pas besoin de se tourner vers Margrethe pour obtenir des conseils car une décision a peut-être déjà été prise.

“Mon opinion est qu’il a déjà pris la décision sur les titres et qu’elle ne sera peut-être même pas révélée”, a-t-elle déclaré. “Pourquoi a-t-il besoin de faire une annonce à ce sujet? Ce n’est pas du tout pertinent pour sa transition. Ce ne sont pas des membres de la famille royale. Je pense que Harry et Meghan sont jetés au bas du site Web royal, et le fait que nous n’ayons pas ‘t obtenir une annonce officielle que cela s’est produit, est une indication assez claire qu’il a pris une décision.”

“Et, encore une fois, je crois vraiment que cela n’a rien à voir avec les relations personnelles”, a-t-elle partagé. “C’est tout le fonctionnement d’une entreprise familiale que nous voyons. C’est le côté commercial.”

Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie avec leurs deux enfants.