Le roi Charles reconnaîtra l’histoire « douloureuse » du Kenya lors d’une visite d’État

Le roi reconnaîtra les « aspects douloureux » des relations entre le Royaume-Uni et le Kenya lors d’une visite d’État plus tard ce mois-ci, a indiqué le palais de Buckingham.

La reine Camilla le rejoindra lors de son voyage de quatre jours au Kenya, son premier dans un pays du Commonwealth en tant que monarque.

Cela coïncide avec le 60e anniversaire de son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

Cela faisait suite à un violent soulèvement au cours duquel des milliers de personnes ont été tuées.

Les Kenyans considèrent la rébellion Mau Mau comme l’une des étapes les plus significatives vers la fin de la domination britannique dans le pays.

Le soulèvement a commencé au début des années 1950, alors que le principal groupe ethnique du pays, les Kikuyu, devenait de plus en plus irrité envers leurs dirigeants britanniques. à cause de l’expansion des colons blancs et du manque de représentation politique.

Être une colonie britannique signifiait souvent que les habitants se voyaient imposer les lois et coutumes britanniques et perdaient la capacité de se gouverner eux-mêmes – ainsi que de vivre l’arrivée des colons britanniques.

Sur une période de huit ans, des milliers de personnes sont mortes dans une violente contre-insurrection

Des renforts de l’armée britannique ont été envoyés dans le pays en 1952, après que les combattants Kikuyu ont commencé à attaquer des opposants politiques et à attaquer les fermes des colons blancs.

Lors d’un de ces incidents dans le village de Lariles rebelles ont tué plus de 70 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, tandis que la population masculine de la colonie combattait aux côtés de la Home Guard britannique.

L’opération Anvil, une opération militaire britannique, a vu la détention massive de combattants et partisans présumés de Mau Mau.

Dans ces camps de détention, beaucoup ont été soumis à des traitements brutaux de la part du gouvernement colonial.

La Commission kenyane des droits de l’homme a précédemment déclaré qu’elle estimait que 90 000 Kenyans avaient été exécutés, torturés ou mutilés lors de la répression.

Après une longue bataille judiciaire, en 2013 le gouvernement britannique a versé des compensations à 5 228 Kenyans sur les violations des droits de l’homme, affirmant qu’il « regrette sincèrement » les violations qui ont eu lieu à l’époque.

Le roi profitera de cette visite, sa quatrième dans le pays, pour « approfondir sa compréhension des torts subis pendant cette période par le peuple kenyan », a indiqué le palais.

Evelyn Wanjugu Kimathi, la fille de l’un des dirigeants du soulèvement Mau Mau, Dedan Kimathi, a déclaré à l’agence de presse AFP qu’elle espérait que cette visite apporterait une « clôture ».

« Nous espérons qu’il présentera des excuses nationales », a-t-elle déclaré, « une fois que nous aurons la bonne volonté du gouvernement britannique, tout le reste ira bien ».

Au Kenya, il rencontrera le président William Ruto, assistera à un banquet d’État et rencontrera les Marines kenyans en formation avec les Royal Marines britanniques.

Le roi ne visitera cependant pas l’hôtel Treetops, le lodge où sa mère, la reine Elizabeth II, a appris le décès de son pèreet qu’elle accéderait au trône.

La défunte monarque restera reine du Kenya jusqu’en décembre 1964, un an après l’indépendance du pays, lorsque celui-ci deviendra une république.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que ce voyage « célébrerait et ferait avancer » le partenariat entre le Royaume-Uni et le Kenya.

Ils ont ajouté que le gouvernement « s’engage à garantir que le Kenya considère le Royaume-Uni comme un partenaire de choix ».