Le roi Charles reconnaît un passé « douloureux » alors que le Commonwealth appelle à des discussions sur les réparations

Le roi Charles a déclaré vendredi que le Commonwealth devrait reconnaître son histoire « douloureuse », alors que les pays d’Afrique et des Caraïbes réclament des réparations pour le rôle de la Grande-Bretagne dans l’esclavage transatlantique.

Des représentants de 56 pays totalisant environ 2,7 milliards d’habitants, la plupart ayant des racines dans l’empire britannique, participent à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) qui a débuté lundi à Apia, aux Samoa. L’esclavage et la menace du changement climatique apparaissent comme des thèmes majeurs.

« En écoutant les gens du Commonwealth, je comprends à quel point les aspects les plus douloureux de notre passé continuent de résonner », a déclaré Charles dans un discours prononcé lors du sommet.

« Il est donc essentiel que nous comprenions notre histoire, pour nous guider vers les bons choix à l’avenir. »

Les opposants aux réparations affirment que les pays ne devraient pas être tenus responsables des torts historiques, tandis que les partisans affirment que l’héritage de l’esclavage a conduit à des inégalités raciales vastes et persistantes.

Du XVe au XIXe siècle, au moins 12,5 millions d’Africains ont été kidnappés et emmenés de force par des navires et des marchands principalement européens, puis vendus comme esclaves. La Grande-Bretagne a transporté environ 3,2 millions de personnes, ce qui en fait le pays européen le plus actif après le Portugal.

Le roi Charles, au centre, et le Premier ministre des Samoa, Afioga Fiamē Naomi Mata’afa, à gauche, regardent les danseurs se produire lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, vendredi à Apia, aux Samoa. Mata’afa a évoqué le besoin urgent de mesures de lutte contre le changement climatique dans de nombreux pays du Commonwealth. (Rick Rycroft/AFP/Getty Images)

Ceux qui ont survécu à ces voyages brutaux ont fini par travailler dur dans des plantations dans des conditions inhumaines dans les Amériques, tandis que d’autres ont profité de leur travail.

« Aucun d’entre nous ne peut changer le passé, mais nous pouvons nous engager de tout notre cœur à en tirer les leçons et à trouver des moyens créatifs de corriger les inégalités qui perdurent », a déclaré Charles, participant à son premier sommet du CHOGM en tant que chef de l’Etat britannique.

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a appelé à des « excuses formelles complètes ».

Le sommet pourrait appeler à une discussion sur les réparations

Les gouvernements britanniques successifs, comme la plupart des anciennes puissances coloniales, ont rejeté les appels à réparations.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exclu de présenter des excuses pour le rôle historique du pays, mais s’est déclaré ouvert à dialoguer avec les dirigeants qui souhaitent en discuter.

REGARDER l Charles a été confronté à un sénateur autochtone plus tôt cette semaine : « Pas mon roi » : le roi Charles chahuté par un sénateur indigène en Australie Un sénateur indigène australien a accusé le roi Charles de génocide après avoir prononcé un discours au Parlement australien. L’incident a relancé le débat sur la relation complexe entre la Couronne et les peuples autochtones.

Il existe différents types de réparations, depuis les paiements financiers et les excuses jusqu’au transfert de technologie et aux programmes éducatifs. La CARICOM a son propre plan de réparations.

Le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Frederick Mitchell, a déclaré jeudi à la BBC que le projet de conclusion du sommet, qui devrait être publié samedi, contenait des paragraphes appelant à une discussion sur les réparations.

« Si nous disons que nous voulons plus d’égalité et d’équité dans le monde, la manière d’y parvenir est d’examiner ce que et comment les réparations pourraient se manifester, plutôt que de mettre fin à la conversation », a déclaré Jacqueline McKenzie, avocate au cabinet londonien Leigh Day. où son équipe enquête sur d’éventuelles demandes de réparation.

Les effets du climat sont inquiétants pour les membres du Pacifique

Au cours du sommet, les pays membres devraient également signer la Déclaration sur les océans du Commonwealth qui vise à accroître le financement pour garantir un océan sain et fixer les frontières maritimes, même si les petits pays insulaires finissent par devenir invivables.

Plus de la moitié des membres du Commonwealth sont de petits pays, dont beaucoup sont des îles de basse altitude menacées par l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique.

« Nous ne pensons plus qu’il s’agit d’un problème pour l’avenir, car cela compromet déjà le développement pour lequel nous nous battons depuis longtemps », a déclaré le roi vendredi. « Rien que cette année, nous avons été témoins de tempêtes terrifiantes dans les Caraïbes, d’inondations dévastatrices en Afrique de l’Est et d’incendies de forêt catastrophiques au Canada. Des vies, des moyens de subsistance et des droits humains sont menacés dans tout le Commonwealth.

Charles a offert « tous les encouragements à l’action avec une détermination sans équivoque pour arrêter la hausse des températures » en réduisant les émissions, en renforçant la résilience et en conservant et en restaurant la nature sur terre et en mer, a-t-il déclaré.

Les Samoa sont le premier pays insulaire du Pacifique à accueillir l’événement, et le Premier ministre Afioga Fiamē Naomi Mata’afa a déclaré vendredi dans un discours qu’il s’agissait « d’une excellente occasion pour tous de faire l’expérience de notre réalité vécue, en particulier avec le changement climatique », qui était « la plus grande menace pour la survie et la sécurité de nos peuples du Pacifique. »

Deux douzaines de petits pays insulaires comptent parmi les États membres du Commonwealth, vieux de 75 ans, et ils sont parmi les plus menacés au monde par la montée des eaux. Ses remarques interviennent alors que les Nations Unies ont publié un nouveau rapport brutal avertissant que le monde était sur le point de connaître un réchauffement bien plus important que prévu sans une action climatique immédiate.