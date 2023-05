Le roi Charles «ravi» de la visite du prince Harry au Royaume-Uni, mais «trop mou» pour résoudre la rupture royale: experts

Le roi Charles est « trop ​​​​doux » pour résoudre la tristement célèbre rupture royale impliquant le prince Harry malgré le visage du duc de Sussex lors de la cérémonie de couronnement historique, selon des experts royaux.

Harry, bien que seul et sans épouse Meghan Markle, a assisté au grand jour du roi Charles, ne serait-ce que pour un instant. Son apparition pourrait signifier une réunification de la famille royale à l’avenir, mais elle devrait être facilitée par Charles, ont déclaré des experts royaux à Fox News Digital.

« Harry et Meghan ainsi que le roi Charles et William devront trouver un moyen de revenir pour l’avenir de la famille royale et le bénéfice de la Grande-Bretagne », a déclaré l’expert royal Ian Pelham. a déclaré à Fox News Digital. « Lorsque nous discutons avec d’autres commentateurs royaux, nous convenons que le roi est peut-être trop mou pour résoudre le problème. »

« Cependant, maintenant qu’il est roi, cela peut lui donner un nouveau désir de faire face à la situation car il souhaite rester populaire auprès de toutes les communautés. Les pays du Commonwealth surveillent son règne de près, et il doit vraiment, à mon avis, faire preuve de compassion. à Meghan pour garder les gens de couleur de son côté. Il ne peut pas se permettre un règne avec la dissolution du Commonwealth en raison de la perception que tout préjugé – fondé ou non – est entré en jeu. «

À L’INTÉRIEUR DE LA DÉCISION DU PRINCE HARRY DE REFUSER LE CONCERT DE COURONNEMENT : EXPERT

L’ancienne attachée de presse du roi, Colleen Harris, a déclaré au magazine People que le roi Charles était « ravi » que Harry assiste au couronnement et que c’était « la bonne » décision pour le duc de Sussex.

Cependant, l’expert royal Christopher Andersen a déclaré que Charles était probablement « soulagé » par l’apparition de Harry plutôt que « ravi ».

« L’absence de Harry aurait été une indication supplémentaire que la rupture entre les Sussex et la famille royale est irréparable », a déclaré Andersen à Fox News Digital. « La présence de Harry a offert une lueur d’espoir qu’une sorte de réconciliation est au moins possible – et qu’il est toujours fidèle à un certain niveau à son père, à la famille royale et à la monarchie. »

« En même temps, si Charles voulait vraiment mettre toute l’acrimonie derrière lui, il aurait fait au moins un petit geste – un clin d’œil, un hochement de tête, un sourire, à peu près n’importe quoi – en direction de Harry. Encore une fois, comme prévu , Harry a été largement ignoré parce qu’il n’est pas un « travailleur royal ». »

Turner a convenu qu’Harry n’avait pas été bien traité lors du couronnement, affirmant que le prince « aurait dû au moins pouvoir porter son uniforme et saluer le roi ». Harry n’a pas du tout participé au couronnement et a immédiatement pris un vol pour la Californie au lieu d’assister à un déjeuner de famille.

« La réaction de Harry, sans surprise, a été de sauter dans le premier vol de retour – tout cela sous le prétexte douteux de rentrer chez lui pour [Harry and Markle’s son] Le quatrième anniversaire d’Archie », a déclaré Andersen. « Je n’ai tout simplement pas l’impression que Charles est si bouleversé par la situation, si ce n’est que cela ne reflète pas bien sur lui et nuit à l’institution de la monarchie. Les deux parties ont largement dépassé le stade des sentiments blessés. »

LE ROI CHARLES DÉVASTÉ PAR LE DRAME DU PRINCE HARRY ALORS QUE ROYAL INSIDER RÉVÈLE DES LUTTES DANS LES COULISSES

Le prince Harry a apparemment eu des tensions avec la famille royale depuis qu’il s’est retiré de son rôle royal aux côtés de sa femme Meghan Markle en 2020. Le couple vit maintenant en Californie avec leurs deux enfants ; Le prince Archie et la princesse Lilibet.

La tension a été apparente lors des grands événements de la famille royale au cours de la dernière année, notamment le jubilé de platine de la reine Elizabeth II et les funérailles de Sa Majesté en septembre.

Le couronnement du roi Charles III le 6 mai n’a pas été différent. Le prince Harry n’est apparu qu’à la cérémonie et n’a joué aucun rôle. Le duc de Sussex n’a pas été inclus dans une apparition sur le balcon du palais de Buckingham après le couronnement. Cela découle de la règle de la famille royale selon laquelle seuls les « royaux qui travaillent » sont autorisés à faire l’apparence du balcon.

Kinsey Schofield, hôte du podcast « To Di For Daily », a noté qu’il faudrait quelque chose de « dramatique » pour réunir la famille royale.

« Je crois que le roi était ravi de la présence du prince Harry. Harry s’est bien comporté et a essayé de ne pas détourner l’attention du grand jour de son père », a déclaré Schofield à Fox News Digital. « Je ne dirais pas que l’un ou l’autre se rapproche d’une réconciliation car il semble y avoir un manque de confiance et de compréhension des deux côtés. »

« Il faudra quelque chose de dramatique ou une tragédie pour réunir la famille. Cependant, le roi était satisfait de la façon dont la journée s’est déroulée et était heureux que Harry ait fait l’effort. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Selon l’expert royal Shannon Felton Spence, le prochain événement familial qui pourrait être un motif de réconciliation royale est Trooping the Colour. La cérémonie, qui voit des performances militaires britanniques, doit avoir lieu le 17 juin et se produit chaque année à Londres et dans les pays du Commonwealth.

« C’est beaucoup plus facile pour Harry de venir vers eux que pour eux d’aller en Californie », a-t-elle expliqué avant de suggérer à la famille royale de rendre la prochaine visite privée.

« Il serait avantageux pour toutes les parties de s’assurer que leur prochaine visite est privée, sans photos ni communiqué de presse », a ajouté Spence. « La pression supplémentaire de l’exposition publique prolonge certainement l’éloignement. Se battre à travers la presse n’a jamais été la meilleure façon de gérer les situations. Ils auront appris cette leçon lors du divorce de ses parents. »

Le prince Harry et Markle ont créé une tension supplémentaire après avoir participé à une poignée d’interviews révélatrices où ils ont parlé de la famille royale. Les deux ont parlé à Oprah Winfrey dans une interview télévisée de 2021 où ils ont fait allusion au racisme dans la famille royale.

« Harry & Meghan », une docu-série Netlfix, est sortie en 2022 et s’est concentrée sur la narration à nouveau de la version du couple. Dans la série, Harry et Markle ont déclaré que la famille royale n’avait rien fait pour lutter contre l’assaut de la presse négative auquel le couple était constamment confronté pendant qu’ils travaillaient dans la famille royale.

Après les entretiens, Harry a publié ses mémoires « Spare », dans lesquels il détaille les disputes entre lui et d’autres membres supérieurs de la famille, ainsi que les raisons pour lesquelles il a choisi de prendre du recul.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À l’époque – avant la sortie de « Spare » – un expert royal a déclaré à Fox News Digital que la combinaison des docuseries et des mémoires de Harry n’était « rien de moins qu’une trahison » pour la famille royale.