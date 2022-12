Le roi Charles prononce le premier discours de Noël après la mort de la reine Elizabeth II, met en lumière le prince William et Kate

Le roi Charles III a diffusé dimanche sa première émission de Noël en tant que monarque britannique régnant.

Feu la reine Elizabeth II donnait des allocutions télévisées depuis 1957, bien que la tradition remonte au roi George V, son grand-père, en 1932.

Introduit après une interprétation entraînante de “God Save the King”, le roi Charles a commencé son discours en remerciant ceux qui avaient présenté leurs condoléances à sa famille.

“Je me tiens ici dans cette magnifique chapelle Saint-Georges du château de Windsor, si près de l’endroit où ma mère bien-aimée, la défunte reine, repose avec mon cher père”, a-t-il déclaré. “Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que tant d’entre vous ont envoyés à ma femme et à moi-même. Et je ne saurais assez vous remercier pour l’amour et la sympathie que vous avez manifestés à toute notre famille.”

L’émission de cette année a été pré-enregistrée dans la chapelle St George à Windsor, connue comme étant le lieu de repos du service d’incarcération de la reine en septembre après sa mort.

“Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie”, a-t-il ajouté.

Le roi Charles a évoqué la croyance de sa mère en Dieu ainsi que sa “foi dans le peuple”, des sentiments qu’il partage.

“C’est une conviction que l’extraordinaire capacité de chaque personne à toucher avec bonté et compassion la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l’entoure. C’est l’essence de notre communauté et le fondement même de notre société”, a-t-il déclaré. m’a dit.

Il a remercié les forces armées, les services d’urgence, les professionnels de la santé, les enseignants et tous ceux de la fonction publique “dont la compétence et l’engagement sont au cœur de nos communautés”.

Le roi a également évoqué la lumière présente chez les personnes “confrontées à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle, ou pour ceux qui sont à la maison et trouvent des moyens de payer leurs factures et de nourrir et de réchauffer leurs familles. Nous le voyons dans l’humanité des gens à travers nos nations. et le Commonwealth qui répondent si facilement au sort des autres.”

Le roi a spécifiquement exprimé son appréciation pour son fils et sa belle-fille, le prince William et Kate Middleton.

“Le prince et la princesse de Galles ont récemment visité le Pays de Galles, mettant en lumière des exemples pratiques de cet esprit communautaire.”

Des images du couple, ainsi que du roi Charles, de Camilla, de la reine consort, de la défunte reine et du prince Edward, ont été diffusées au cours de la vidéo de 8,5 minutes.

Le monarque a également abordé son voyage transformateur à Bethléem et à l’église de la Nativité.

“Là, je suis descendu dans la chapelle de la crèche et je me suis tenu dans une révérence silencieuse près de l’étoile d’argent qui est incrustée sur le sol et marque le lieu de la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cela signifiait plus pour moi que je ne peux l’exprimer. cet endroit où la Bible nous dit que la lumière qui est venue dans le monde est née », a-t-il dit. “Alors que Noël est bien sûr une fête chrétienne, le pouvoir de la lumière surmontant les ténèbres est célébré au-delà des frontières de la foi et de la croyance. Ainsi, quelle que soit la foi que vous ayez ou que vous n’en ayez pas, c’est dans cette lumière vivifiante et avec la véritable humilité qui réside dans notre service aux autres, que je crois que nous pouvons trouver de l’espoir pour l’avenir. Célébrons-le donc ensemble et chérissons-le toujours.

Il a conclu son message en disant : « De tout mon cœur, je souhaite à chacun de vous un Noël de paix, de bonheur et de vie éternelle.