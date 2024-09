Le roi Charles prive Sarah Ferguson de ses fonctions royales

Sarah Ferguson est actuellement à New York avec sa fille, la princesse Béatrice, juste après la visite du prince Harry à Big Apple, mais les initiés royaux remarquent que ses apparitions royales officielles sont de moins en moins fréquentes. Un biographe royal a expliqué qu’avec la situation impliquant le prince Andrew, un différend au sujet de Royal Lodge et l’équipe de sécurité que le royal en disgrâce perdra bientôt, le roi Charles pourrait garder Ferguson à l’écart des projecteurs.

Ferguson était présent à la promenade de Noël annuelle de la famille royale, à un service commémoratif pour le roi Constantin de Grèce et au service de Pâques, mais il est resté discret depuis, ne faisant une apparition à Royal Ascot qu’en été. Même si elle a eu ses propres nominations, elles ont été distinctes de celles de la famille royale.

Marc Piasecki/WireImage



Craig Brown, l’auteur de Un voyage autour de la reineexpliqué à Nouvelles du ciel Australie qu ‘ »elle n’est pas le genre de personne du roi ». Cette ambiance générale explique peut-être pourquoi Ferguson n’a pas été vu avec les membres du cabinet et n’a pas été invité à intervenir pour gérer les événements, car Kate Middleton et le roi étaient absents avec leurs problèmes de santé respectifs plus tôt dans l’année.

Dave Benett/amfAR/Getty Images pour l’amfAR



En ce qui concerne Royal Lodge, des sources ont indiqué que Charles préférerait qu’Andrew et Ferguson déménagent dans l’ancienne maison du prince Harry et de Meghan Markle, Frogmore Cottage, mais aucune décision officielle n’a encore été prise à ce sujet. Le miroir ajoute que Ferguson possède une maison dans le quartier de Mayfair à Londres, mais qu’elle est actuellement louée à un locataire à long terme, ce n’est donc pas une option pour Ferguson si elle doit déménager. Le temps presse pour que la famille royale prenne une décision, car plusieurs médias ont rapporté que Charles cesserait de payer pour les services de sécurité d’Andrew, estimés à 3 millions de livres sterling par an, en novembre.