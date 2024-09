Le roi Charles prévoit une grande promotion pour les enfants du prince William et de Kate Middleton

Le roi Charles s’apprête à récompenser le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis pour avoir été des « jeunes membres de la famille royale exemplaires » au milieu du combat contre le cancer de leur mère Kate Middleton.

Les jeunes membres de la famille royale ont fait preuve d’une « maturité et d’une compassion » au-delà de leur âge alors que leur mère combattait la maladie mortelle, a révélé un nouveau rapport.

Maintenant, une source a révélé Vie et style que le prince William et Kate encouragent les enfants à assumer davantage de responsabilités au sein de la famille royale.

Un initié de la famille royale a révélé que le prince et la princesse de Galles envisageaient de récompenser le comportement de George, Charlotte et Louis.

De plus, Charles devrait également soutenir William et Kate et souhaite récompenser leurs enfants avec des « promotions au sein de la firme ».

« George et Charlotte ont prouvé au-delà de toute mesure que leur compassion et leur dévouement envers la famille royale sont sans égal », a déclaré la source.

« Tout le monde a été impressionné par la maturité et la force de caractère dont ils ont fait preuve », ont-ils ajouté.

Louis « a vraiment beaucoup grandi », a déclaré la source, ajoutant : « mais ses frères et sœurs aînés ont montré la voie en aidant à la maison, en s’occupant des questions pratiques et en faisant preuve d’une approche pondérée qui dément totalement leur âge. »

Kate et William « sont désireux de récompenser ce comportement », a déclaré la source, avant de révéler que le roi Charles « sera certainement également partant pour une certaine forme de promotion au sein de la firme ».

« Pour Kate, c’est la cerise sur le gâteau [to see] ses enfants s’épanouissent et grandissent pour devenir des âmes gentilles et attentionnées qui donnent la priorité à la famille.