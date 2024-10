Le roi Charles prévoit un « programme complet » de tournées à l’étranger dans d’autres pays du Commonwealth l’année prochaine après que Monarch se soit senti « soulevé » par un aller-retour de 30 000 milles en Australie et aux Samoa.

Le roi Charles prévoit un « programme complet » de tournées à l’étranger l’année prochaine suite à un nouveau vote de confiance dans sa santé de la part de ses médecins.

Le monarque, 75 ans, qui suit toujours un traitement contre le cancer, se serait senti « remonté » par son voyage en Australie et aux Samoa, où il effectuait jusqu’à dix engagements par jour.

Et des sources proches de Charles, qui a interrompu son traitement pour entreprendre le voyage aller-retour de 30 000 milles et de 11 jours, ont expliqué que tout cela faisait partie de son approche « esprit, corps et âme » dans sa lutte contre le cancer.

Cette attitude est l’une des raisons pour lesquelles, disent-ils, il a insisté pour poursuivre son travail depuis qu’on lui a diagnostiqué une forme non révélée de la maladie en février, malgré les conséquences physiques exténuantes de sa maladie.

Les assistants disent que Charles a permis à ses médecins de se concentrer sur la guérison de son corps, tandis qu’il s’est concentré sur sa force mentale pour faire face à un coup aussi « frappant » et inattendu, déterminé à garder son esprit « dans le bon état ».

Le palais de Buckingham a également publié de nouvelles photos du roi Charles et de la reine Camilla profitant d’une promenade sur la plage des Samoa, l’air joyeux et détendu.

Le roi Charles III et la reine Camilla sourient lors d’une visite sur une plage d’Apia, aux Samoa.

Le roi Charles III et la reine Camilla lors d’une cérémonie d’adieu au village de Siumu le dernier jour de la visite royale en Australie et aux Samoa

Le roi Charles tient un bol lors d’une cérémonie au village de Siumu, aux Samoa, le 26 octobre.

Ils ont également révélé :

Charles a fait transporter des boîtes rouges de papiers officiels par avion vers le bas pour y travailler une fois qu’il a terminé ses journées chargées d’engagements.

À la demande de la reine Camilla, il a pris un peu de temps pour lire un « grand » nouveau livre ;

Le roi se sent plus proche que jamais de son épouse. Le couple forme une « unité remarquable », disent les courtisans, et elle l’a gardé « réel » pour lui ;

Alors que son diagnostic de cancer a été un énorme choc, Charles a décidé presque immédiatement d’essayer d’en faire une force pour le bien, en partageant son histoire avec des millions d’autres malades et en profitant de leur soutien ;

Sa tournée en Australie et aux Samoa a été considérée par le palais de Buckingham comme un énorme test de son règne – et a dépassé toutes les attentes, faisant peut-être reculer la cause républicaine d’une génération ;

La protestation d’un indigène australien au Parlement ne l’a pas dérangé. «Il a tout vu.»

Alors, où ira Charles ensuite ? La nouvelle selon laquelle le roi Charles prévoit d’autres tournées à l’étranger soulève la question suivante : quelle est la prochaine étape ? Les assistants se tourneront vers les 14 royaumes du Commonwealth où Charles est chef d’État, parmi lesquels le Canada, la Jamaïque et la Nouvelle-Zélande, qui ont été exclus de cette tournée en raison de la santé du roi. Selon la rumeur, Charles prévoyait une tournée au printemps au Canada l’année dernière, avant son diagnostic, ce qui devrait donc figurer en tête de liste. William et Catherine ont visité les royaumes du Belize, de la Jamaïque et des Bahamas en 2022 au nom de la défunte reine, mais la tournée a été éclipsée par des protestations et des faux pas en matière de relations publiques. Il existe une nécessité constitutionnelle pour le roi de visiter les pays où il est chef d’État, et il y aura des motivations pour étouffer les velléités d’indépendance, en particulier après que la Barbade est devenue une république en 2021. En dehors des royaumes, le palais de Buckingham doit également suivre les conseils du gouvernement. Depuis que Charles est monté sur le trône, les diplomates ont donné la priorité aux relations commerciales post-Brexit avec l’Europe. Notamment, ses premières tournées à l’étranger en tant que monarque furent en France et en Allemagne. Les priorités du gouvernement ont également influencé les récentes visites d’État à Londres d’Afrique du Sud, de Corée du Sud et du Japon, ainsi que du Qatar en décembre. Mais alors que son traitement se poursuit et qu’il approche de son 76e anniversaire, voyager sur de longues distances sera une entreprise importante.

Ces nouvelles positives en matière de santé surviennent alors que Charles et Camilla ont conclu leur voyage en organisant un « dîner du roi » pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Samoa, suivi d’une visite dans un village pour remercier les habitants de leur hospitalité.

Lorsque la possibilité d’entreprendre une tournée dans les huit mois seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer a été évoquée pour la première fois plus tôt cette année, le personnel ne savait pas vraiment comment le roi réagirait.

Cependant, en règle générale, ils disaient que la réponse n’était pas « Comment oses-tu ? » mais « pourquoi ne puis-je pas faire aussi la Nouvelle-Zélande ? » Une source a déclaré : « Il n’a même pas hésité. Nous avons dû le retenir.

Un responsable du palais a déclaré hier: « C’est un grand témoignage du dévouement du roi au service et au devoir qu’il soit prêt à aller aussi loin et il était incroyablement heureux et très, très déterminé à le faire. »

Quant au volume d’engagements qu’il assumait chaque jour, malgré ses soirées libres pour récupérer, ils montraient clairement qu’il avait été motivé par le défi.

« C’est une bonne idée de la manière dont le roi gère le diagnostic », ont-ils déclaré. «C’est un grand croyant dans l’esprit, le corps et l’âme.

« Il est difficile d’exagérer la joie qu’il tire du devoir et du service, d’être en public et de voir ces foules. Cela remonte vraiment le moral. Vous pouvez le voir.

Des collaborateurs ont fait part à ce journal des profondes inquiétudes exprimées en privé quant à la manière dont serait accueillie la visite du roi en Australie, la première dans l’un de ses royaumes en tant que monarque.

« Il y avait beaucoup de choses à jouer, c’était extrêmement important pour nous », ont-ils ajouté. « Un nouveau roi, un nouveau règne et un nouveau monde. »

Avoir Camilla, 77 ans, avec lui, a été d’une aide inestimable. Un assistant royal principal a décrit le couple comme une « unité remarquable », ajoutant : « Le roi tire une grande force de la présence de la reine, notamment parce qu’elle garde la réalité. »

Le roi Charles III et la reine Camilla saluent alors qu’ils montent à bord d’un avion de la Royal Australian Air Force avant de décoller de l’aéroport international de Faleolo à Samoa.

Charles a été tellement motivé par la semaine dernière – tout comme ses médecins – qu’il envisage un retour à la normale l’année prochaine. « Nous travaillons actuellement sur un programme de tournées à l’étranger assez normal pour l’année prochaine », a déclaré un haut responsable royal, suggérant que les tournées traditionnelles du printemps et de l’automne seraient de retour. Le Canada figurera probablement en tête de leur liste. Bien entendu, chaque décision prise sera soumise à une discussion avec le gouvernement, à la poursuite de son traitement – ​​dont la durée n’a pas été révélée – et, finalement, à l’approbation de ses médecins.

Mais des sources affirment que l’avenir est « radieux », ce qui n’a pas toujours été le cas après le diagnostic du King plus tôt cette année.

Après le choc initial d’un diagnostic aussi « frappant », il a réalisé « en un clin d’œil » combien il avait en commun avec tant de millions de personnes au Royaume-Uni et à travers le Commonwealth.

C’est pour lui une immense source de force, disent-ils, de pouvoir parler aux autres de leurs expériences communes. Et il espère que d’autres seront rassurés par le fait que même « un roi peut avoir un cancer ».