Le roi Charles prévoit d’honorer le prince William et la princesse Kate avec une grande récompense

Le roi Charles semble vouloir récompenser la famille du prince William et de Kate Middleton avec un honneur important.

Le monarque serait très impressionné par le comportement mature des enfants du couple royal, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, tout au long du traitement contre le cancer de leur mère.

Selon Vie et style« George et Charlotte ont prouvé au-delà de toute mesure que leur compassion et leur dévouement envers la famille royale sont sans égal. »

Un initié a révélé que les membres de la firme ont été « époustouflés » par la maturité et la force de caractère dont ont fait preuve les jeunes membres de la famille royale.

La source a notamment affirmé que William et Catherine étaient « désireux de récompenser ce comportement » et que le grand-père des enfants « serait certainement également partant pour une forme de promotion au sein de l’entreprise ».





Il convient de mentionner que ces commentaires sont intervenus après que la princesse Kate ait terminé sa chimiothérapie.

Récemment, la princesse a publié une vidéo de mise à jour sur sa santé émotionnelle, ravissant ses fans avec des nouvelles positives sur sa santé.

Des rapports ont également affirmé que Kate marquait progressivement son retour royal alors qu’elle tenait une réunion au château de Windsor peu de temps après sa guérison du cancer.