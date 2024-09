Le roi Charles prend une décision importante pour renforcer son règne

Le roi Charles, qui suit toujours un traitement contre le cancer, a finalement confirmé sa visite tant attendue en Australie avec de nouveaux détails.

Le voyage de huit jours autour du monde dans les deux pays du Pacifique Sud verra le monarque Charles, âgé de 75 ans, et son épouse Camilla entreprendre une série d’engagements publics.

La décision d’entreprendre un tel voyage sera perçue comme un signe de rétablissement du roi Charles. Le roi tente de renforcer le soutien à la monarchie dans son pays et à l’étranger.

Le voyage du roi intervient dans un contexte de questions croissantes sur l’avenir de la monarchie en Australie et de débat sur la question de savoir si le pays devrait devenir une république.

Ce voyage marquera la première fois depuis que le père du prince William et d’Harry est monté sur le trône qu’il visitera l’un des 14 pays hors du Royaume-Uni où le monarque britannique reste chef d’État.

L’annonce suggère que le roi se porte bien et gagne sa bataille contre le cancer.

Le roi, qui reprend lentement ses fonctions publiques après avoir fait une pause suite à son diagnostic de cancer début février, se rendra en Australie et aux Samoa et assistera à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) du 18 au 26 octobre 2024, a confirmé le palais.

Ce voyage sera le plus important du roi à l’étranger depuis qu’il a annoncé son diagnostic de cancer en février. Le roi et la reine Camilla dégusteront un barbecue traditionnel, ainsi que des cérémonies plus formelles au cours du voyage.

La visite comprendra une visite de la flotte navale australienne dans le port de Sydney ainsi que des réunions avec des dirigeants politiques et deux experts primés en cancérologie. Le roi a reporté son voyage en Nouvelle-Zélande sur les conseils de son équipe médicale.

Parmi les thèmes abordés lors du voyage du roi figure l’impact du changement climatique sur l’environnement. Il rencontrera deux experts primés dans le traitement du mélanome, Georgina Long et Richard Scolyer, l’Australie ayant l’un des taux de cancer de la peau les plus élevés au monde.