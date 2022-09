Le roi Charles “pourrait empêcher Archie et Lilibet d’être prince et princesse sur le livre de Harry et l’émission Netflix”

Le ROI Charles pourrait empêcher Archie et Lilibet d’être prince et princesse sur le prochain livre de leur père, le prince Harry.

Le nouveau roi envisagerait de déménager si les projets à venir du duc et de la duchesse de Sussex, qui incluent les mémoires et une série Netflix, s’avéraient controversés.

Le roi Charles envisagerait de dépouiller les enfants Sussex de leurs titres de prince et de princesse Crédit : Fonctionnalités Rex

Des sources ont affirmé que la décision dépendrait du contenu du prochain livre de Harry Crédit : AP

Une source proche du roi a déclaré à Vanity Fair : “Cela dépend beaucoup de ce qui se passera dans les mois à venir, en particulier avec le livre de Harry et leur émission télévisée.”

Le prince Harry a retardé son livre “explosif”, qui devait être publié en décembre, après la mort de feu la reine.

Il devrait maintenant être publié dans la nouvelle année, ont confirmé des sources.

Le révélateur aurait déjà causé des frictions au sein de la famille royale après que les responsables du palais aient apparemment été “aveuglés” par l’annonce de sa publication.

Harry et sa femme Meghan Markle ont également signé avec le géant du streaming Netflix.

Le couple doit produire un documentaire historique pour la plateforme qui racontera leur “histoire d’amour”.

Le couple basé en Californie serait furieux que leurs enfants ne reçoivent pas de titres de RHS, même s’ils devaient toujours être appelés prince et princesse.

Maintenant, même cela est en danger alors que le fossé entre le prince et sa famille s’élargit.

Les enfants n’ont pas encore reçu de titres royaux dans la ligne de succession mise à jour publiée après la mort tragique de Sa Majesté.

Le porte-parole du roi a déclaré que le document serait mis à jour “au fur et à mesure que nous recevrons des informations”.

Cela survient après que la réaction déchirante de la reine à la séparation de la famille a été révélée par des initiés royaux.

Une source proche de Sa Majesté a affirmé qu’elle était “blessée et épuisée” par la saga “Megxit”.

Des sources ont également affirmé que la reine Camilla avait “craché son thé” sous le choc de la tentative de réconciliation de Harry.

Le duc de Sussex aurait proposé de combler le fossé par l’intermédiaire d’un médiateur, ce que l’épouse du roi Charles aurait qualifié de “ridicule”.

On pense qu’elle a dit qu ‘”ils étaient une famille et qu’ils régleraient la situation entre eux”, selon le nouveau livre de l’experte royale Katie Nicholl, The New Royals.

Les mémoires ont été retardées par la mort de la reine et devraient être publiées l’année prochaine Crédit : Reuters