KING Charles sera officiellement couronné lors de la cérémonie de mai 2023.

Le monarque devra peut-être appliquer d’autres modifications.

La couronne impériale lors de l’ouverture officielle du Parlement 2014. Crédit : PA

Le roi Charles portera-t-il les mêmes couronnes que la reine ?

À l’été 1953, des millions de personnes ont envahi les rues pour apercevoir le nouveau monarque, la reine Elizabeth II.

Portant une couronne de diamants brillants et de splendides bijoux, digne de la royauté.

Il ne s’agira pas d’une seule couronne, car plusieurs couronnes sont utilisées lors de la cérémonie du couronnement. La couronne impériale d’État et la couronne de Saint-Édouard.

Le roi les portera également, car ils sont traditionnellement transmis de monarque à monarque, remontant à des milliers d’années.

Vont-ils redimensionner la couronne du roi Charles ?

La seule différence qui se produira, c’est que les couronnes devront être agrandies.

En comparaison avec la défunte reine, qui a dû obtenir des couronnes plus petites pour sa tête.

Ce n’est pas le cas du roi Charles, car sa tête est plus grosse et les modifications seront à nouveau essentielles.

Tout cela est un processus très sophistiqué et ne peut être effectué que par une équipe sélectionnée de bijoutiers.

C’est une procédure importante, et telle qu’elle inclut sa propre position.

C’est là que le bijoutier de la couronne entre en jeu et est probablement la personne qui apportera ces modifications.

L’actuel bijoutier de la couronne est Mark Appleby, et il a été nommé par feu la reine en 2017, en tant que 10e bijoutier de la couronne.

S’il est choisi par le roi, Appleby travaillera probablement avec les bijoutiers royaux, The House of Garrard.

Combien vaut la couronne ?

La valeur des joyaux de la couronne peut être décrite comme inestimable et un prix inégalé au monde pourrait les acheter..

Composés de plus de 100 objets et de plus de 20 000 pierres précieuses, ils sont tous précieusement gardés sous haute sécurité à l’intérieur de la Tour de Londres.

La couronne d’État impériale, que la défunte reine portait sur sa célèbre photographie du couronnement, est estimée à plus de 3 milliards de livres.

Il sera porté par le roi Charles, lorsqu’il quittera l’abbaye de Westminster, après la cérémonie du couronnement.

Traditionnellement, il était porté par feu la reine lors des ouvertures officielles du Parlement.

La couronne d’État impériale est faite d’or et de pierres précieuses telles que des perles, des diamants, des saphirs et des émeraudes.

Certains de ces bijoux sont les plus célèbres de la collection, notamment le rubis du Prince Noir, le saphir Stuart et le diamant Cullinan II.

Il a été fabriqué à l’origine pour le couronnement du père de feu la reine, le roi George VI, en remplacement de la couronne faite pour la reine Victoria en 1838.

La couronne de Saint-Édouard, créée en 1661, n’est portée que lors du couronnement et est considérée comme la plus importante et la plus sacrée.

Pesant 2 kg (5 lb), la reine Elizabeth II elle-même a souligné avec humour dans une interview son poids.

Avant le couronnement du roi Charles, le public pouvait voir les joyaux de la couronne en visitant la tour de Londres ou en ligne sur le site Web des palais royaux historiques.