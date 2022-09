Le roi Charles III a conduit la procession de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster lors des funérailles nationales de sa mère, la reine Elizabeth, lundi.

Mais pourquoi le roi n’a-t-il pas chanté l’hymne national pendant le service ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le roi Charles III lors des funérailles de la reine. Crédit : Reuters

Le roi Charles peut-il chanter l’hymne national ?

Le roi Charles III s’habitue aux nouvelles traditions de la monarchie suite au décès de sa mère la reine Elizabeth II.

L’un d’eux est apparu lors des funérailles du 19 septembre.

Des membres de la famille royale, dont le prince William, le prince Harry et leurs épouses Kate Middleton, la princesse de Galles et Meghan Markle, ont chanté l’hymne national dans un moment émouvant, tandis que le roi est resté silencieux.

C’est parce que l’hymne est généralement chanté au monarque régnant, et il serait inapproprié pour eux de participer.

L’hymne national dans sa forme actuelle remonte au 18ème siècle.

Il a été joué pour la première fois en 1745 et on ne sait toujours pas qui a écrit les paroles et la mélodie originales.

La reine a-t-elle chanté l’hymne national ?

Bien que la reine Elizabeth II n’ait pas chanté l’hymne national, elle respecterait ceux qui chantaient.

Quelles sont les paroles de l’hymne national ?

Les paroles de l’hymne national britannique God Save The King sont les suivantes :

Dieu protège notre gracieux roi !

Vive notre noble Roi !

Que Dieu sauve le roi!

Envoyez-le victorieux,

Heureux et glorieux,

Long à régner sur nous :

Que Dieu sauve le roi!

Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi,

Disperse ses ennemis,

Et les faire tomber :

Confondre leur politique,

Déjouer leurs ruses coquines,

En Toi nous fixons nos espérances :

Dieu nous garde tous.

Tes meilleurs cadeaux en magasin,

Sur lui, plaisez-vous à verser;

Puisse-t-il régner longtemps :

Qu’il défende nos lois,

Et toujours nous donner une cause,

Chanter avec cœur et voix,

Que Dieu sauve le roi!

God Save The King est encore utilisé comme hymne national par certains pays du Commonwealth.

C’est l’un des deux hymnes nationaux officiels de Nouvelle-Zélande et il est toujours utilisé comme hymne royal en Australie, au Canada, en Jamaïque et à Tuvalu – bien qu’il soit rarement joué.