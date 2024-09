Le roi Charles « perd patience » avec le prince Andrew, « il ne lui reste que deux options » | Royal | Actualités

Le roi serait de plus en plus frustré par son jeune frère, le prince Andrew, et espère résoudre le problème de son logement.

Le duc d’York, qui a pris sa retraite de ses fonctions royales officielles il y a près de cinq ans, continue de vivre dans la Royal Lodge de Windsor.

Depuis que le ministère de l’Intérieur a révoqué sa sécurité, sa protection est financée par le roi, pour un coût estimé à environ 3 millions de livres sterling par an.

Le monarque de 75 ans verse également à Andrew une allocation de subsistance.

Cependant, des sources royales rapportent que le roi « perd patience » et espère trouver une solution à ces problèmes.