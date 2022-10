Le roi Charles participant à la COP27 serait “très puissant”, selon l’envoyé américain pour le climat John Kerry | Actualité Climatique

L’envoyé spécial américain sur le changement climatique, John Kerry, a déclaré à Sky News qu’il serait “très puissant” si le roi Charles pouvait assister au sommet sur le climat de l’ONU COP27 en Égypte.

Les commentaires de M. Kerry viennent comme Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé qu’il n’irait pas.

Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Liz Truss avait demandé au nouveau monarque, qui est notoirement passionné par les questions environnementales, de ne pas y aller malgré son invitation.

Dans une interview, M. Kerry a déclaré: “Je pense que ce serait formidable, personnellement.

“Je sais que sa présence ferait une différence… parce qu’il a de la crédibilité parce qu’il est un leader de longue date.

“Je pense que ce serait très puissant.”

L’ONU a averti que le monde est sur la bonne voie pour des hausses de température catastrophiques si rien n’est fait.

M. Kerry a déclaré que la situation était préoccupante, ajoutant: “En ce moment, (presque) tous les gouvernements du monde sont hors de propos… chacune des 20 plus grandes économies du monde qui représentent 80% de toutes les émissions sont hors cible en ce moment .

« Peuvent-ils atteindre la cible ?

“S’ils mettent pleinement en œuvre les plans qu’ils ont élaborés, ou pour un groupe d’entre eux, s’ils interviennent à Charm el-Cheikh et élèvent leur ambition comme l’accord de Glasgow appelle toutes les nations à le faire.”

Mercredi, il a été signalé que les experts américains combinés du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés avaient bondi à 11,4 millions de barils par jour la semaine précédente – le niveau le plus élevé jamais signalé.

Lorsqu’on lui a demandé si cela avait compromis la crédibilité du pays en matière de changement climatique, M. Kerry a souligné la crise mondiale de l’énergie en disant : “Nous essayons de combler le vide.

“Ce sont des pays qui ont des besoins en carburant à la suite de ce que la Russie a fait en envahissant l’Ukraine.

“Il est donc clair que cela a perturbé leur approvisionnement en carburant pour maintenir leur économie en marche et garder leurs maisons chauffées et les lumières allumées.

“Aucun d’entre nous ne suggère que vous écrasiez les économies du monde entier. Nous n’avons pas à faire cela. Nous pouvons avoir un processus de transition ordonné et sensé. C’est ce que nous essayons d’affecter.”

L’Agence internationale de l’énergie affirme que la crise énergétique pourrait finir par accélérer la révolution verte.

Mais jeudi, Shell a annoncé un nouveau bénéfice quasi record en raison des prix élevés du pétrole et du gaz.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les entreprises de combustibles fossiles du monde entier à verser des paiements aux personnes les plus touchées par la crise climatique.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Amérique s’était engagée dans cette idée, M. Kerry a déclaré: “Le président Biden est convaincu que nous devons faire preuve d’équité dans cette transition.

“Il doit y avoir une transition juste et il est important pour nous d’essayer de trouver un moyen de refléter ce qui se passe avec le prix du carbone et d’être juste envers les citoyens du monde entier qui ont subi des pressions.

“Je pense que les États-Unis sont ouverts aux idées qui permettront la justice dans la transition afin que les citoyens moyens des pays ne soient pas injustement pressés.

“La position américaine est qu’ils vont examiner tout ce qui est mis sur la table et cela fera partie d’une conversation sur la justice et l’équité.”

Définir l’enjeu à la COP27

Qui paiera la facture des dommages causés par le changement climatique sera une question déterminante à la COP27.

Pour de nombreux pays, les coûts s’élèvent déjà à des dizaines de milliards et sans aide, ils disent qu’ils ne peuvent tout simplement pas payer.

