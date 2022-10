Le roi Charles partage une douce photo d’enfance avec la reine Elizabeth pendant une «période d’immense chagrin»

Le roi Charles III remercie le public pour ses condoléances alors qu’il continue de pleurer la perte de sa mère.

La reine Elizabeth II, le monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Le nouveau roi a partagé une photo d’enfance sincère de lui-même et de la défunte reine dans des lettres qu’il a envoyées à ses partisans, les remerciant pour leurs sympathies. Un destinataire s’est rendu sur Twitter mercredi et a tweeté une photo de la carte, qui était estampillée du chiffre du nouveau monarque. Il comportait une photo de Charles et de sa mère au château de Balmoral en 1952.

Charles, qui avait 3 ans au moment de la photo, est vu en train de regarder joyeusement par la fenêtre alors que sa mère sourit par-dessus son épaule.

“C’était vraiment très gentil de votre part de m’envoyer un message si merveilleusement généreux après le décès de ma mère bien-aimée”, a écrit Charles. “Vos paroles les plus réfléchies sont extrêmement réconfortantes, et je ne peux pas vous dire à quel point elles sont appréciées en ce moment d’immense chagrin.”

Le roi a signé la lettre comme “Charles R”, se référant à son rang royal. Le « R » signifie « Rex », ce qui signifie « roi » en latin. C’est la signature traditionnelle du monarque datant du 12ème siècle. Lorsqu’il est utilisé par les reines, le “R” signifie “Regina” ou “Reine en latin”.

Le palais de Buckingham avait précédemment annoncé avoir reçu plus de 50 000 lettres, dont 6 500 en une seule journée après les funérailles de la reine le 19 septembre. Avant la mort de la reine, le palais recevait environ 1 000 lettres par semaine.

Le palais a noté que toutes les lettres sont lues. Les réponses sont envoyées au fur et à mesure que l’équipe traite des milliers d’éléments.

Charles a attendu plus longtemps que tout autre héritier pour monter sur le trône et, à bien des égards, incarne la modernisation de la monarchie. Il a été le premier monarque à ne pas avoir été éduqué à la maison, le premier à obtenir un diplôme universitaire et le premier à grandir sous l’éclat toujours plus intense des médias alors que la déférence envers la royauté s’est estompée.

Il a été salué comme l’un des premiers défenseurs du mouvement environnemental et a reçu des éloges pour son travail visant à améliorer la vie des jeunes dans les communautés défavorisées.

Cependant, il a également la réputation d’être un vieil homme un peu étouffant qui est plus à l’aise sur le terrain de polo ou dans l’un de ses domaines que dans la Grande-Bretagne moderne. Charles a également aliéné de nombreuses personnes avec son divorce désordonné avec la princesse Diana bien-aimée et en mettant à rude épreuve les règles interdisant à la famille royale d’intervenir dans les affaires publiques, en se lançant dans des débats sur la protection de l’environnement et la préservation de l’architecture.

Alors que le Royaume-Uni pleurait sa mère, il est rapidement devenu clair que Charles était prêt à être un monarque plus personnel. Il a tenu à patauger dans la foule de sympathisants, s’arrêtant pour serrer la main et échanger quelques mots, plus comme un candidat à la présidentielle américaine faisant appel aux votes qu’un roi qui a hérité de la couronne d’une lignée d’ancêtres remontant à 1066. .

Une femme l’a même embrassé – un niveau de familiarité que personne n’aurait osé avec Elizabeth.

La question est de savoir si Charles suivra l’exemple de sa mère et étouffera ses opinions personnelles maintenant qu’il est roi, ou utilisera sa nouvelle plate-forme pour atteindre un public plus large.

“Ma vie va, bien sûr, changer à mesure que j’assumerai mes nouvelles responsabilités”, a déclaré Charles. “Il ne me sera plus possible de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux œuvres caritatives et aux problèmes auxquels je tiens si profondément. Mais je sais que cet important travail se poursuivra entre les mains de confiance des autres.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.