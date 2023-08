Le roi Charles partage un aperçu de son enfance dans un message d’anniversaire à la princesse Anne

Le roi Charles III a partagé un aperçu de son enfance alors qu’il marquait le 73e anniversaire de sa sœur, la princesse Anne.

Mardi, le compte de la famille royale sur X, anciennement Twitter, a publié une photo de la Royal Trust Collection montrant le monarque de 74 ans et la princesse royale en bas âge ainsi qu’une image inédite du couple lors du couronnement. jour.

« Je souhaite à Son Altesse Royale la princesse royale un très joyeux anniversaire aujourd’hui ! » le compte a tweeté.

La photo d’enfance en noir et blanc a été prise à Clarence House en juillet 1951, alors que Charles avait 2 ans et Anne 11 mois. Sur la photo, les frères et sœurs étaient assis côte à côte dans des poussettes assorties alors que Charles se penchait et tenait la main de sa petite sœur.

Le futur roi était vêtu d’un pyjama avec un col claudine et la princesse était vêtue de blanc avec un bonnet de bébé à volants assorti.

Sur la photo des coulisses de la grande occasion du roi le 8 mai, les frères et sœurs ont partagé un sourire. Charles portait ses insignes royaux complets, y compris la robe de succession et la couronne impériale de l’État.

Anne, qui a joué un rôle particulier dans le couronnement en tant que « Gold Stick in Waiting », portait un uniforme militaire de la Royal Navy. Le bâton d’or en attente agit traditionnellement comme garde du corps et protecteur personnel du roi.

Après que Charles et sa femme la reine Camilla aient été couronnés, Anne est montée à cheval derrière le couple dans le Golden Coach et a mené une procession de 6 000 membres des forces armées au palais de Buckingham.

Anne est une cavalière experte qui a commencé la compétition à l’âge de 11 ans. En 1976, elle est devenue la première royale à participer aux Jeux olympiques. Elle a monté Goodwill, le cheval de sa mère, la reine Elizabeth II, dans l’équipe équestre lors d’un événement de trois jours aux Jeux olympiques de Montréal.

Lors d’une interview avec CBC, la princesse a plaisanté sur un avantage particulier de servir de Gold Stick.

« J’ai un rôle de colonel des Blues et des Royals dans le régiment de Household Cavalry en tant que Gold Stick », a-t-elle déclaré au point de vente. « Et Gold Stick était l’agent de protection rapprochée d’origine. Donc, c’est un rôle qu’on m’a demandé si j’aimerais jouer pour ce couronnement, alors j’ai dit oui.

« Et surtout, cela résout mon problème vestimentaire.

Des sources royales auraient déclaré au Mirror que Charles avait personnellement exprimé son souhait qu’elle assume le rôle, et qu’elle était « incroyablement honorée ».

« La direction de la décision du roi est claire pour tous », a déclaré un initié de Buckingham Palace. « Il récompense la princesse royale pour sa loyauté et son dévouement inébranlable au devoir par-dessus tout.

« Le roi considère sa sœur comme un lieutenant de confiance, et c’est l’exemple parfait d’une telle relation », a noté la source.

Bien qu’Anne n’ait jamais servi dans l’armée, elle détient un certain nombre de titres affiliés aux forces armées britanniques.

En 1993, le royal a reçu le grade cérémoniel de contre-amiral dans la Royal Navy, puis promu vice-amiral en 2009, puis amiral en 2012.

En l’honneur de son 70e anniversaire en 2020, feu la reine Elizabeth l’a promue général dans l’armée britannique et maréchal en chef de l’air dans la Royal Air Force.

La semaine dernière, Anne et huit membres actifs de la famille royale ont reçu de nouveaux titres militaires de Charles. Anne est devenue adjointe au colonel en chef du Royal Regiment of Scotland, un rôle selon le palais de Buckingham était de reconnaître « les liens étroits de son altesse royale avec l’Écosse » ainsi que ses liens existants en tant que colonel en chef du 1er bataillon, Le régiment de Rangers et le 6e bataillon, le régiment royal d’Écosse.

Anne est mariée à l’officier de marine à la retraite, le vice-amiral Timothy Laurence. Le couple s’est marié en 1992, la même année où Anne a finalisé son divorce avec son premier mari, le capitaine Mark Phillips. La princesse et Phillips, mariés depuis 19 ans, partagent le fils Peter Phillips, 44 ans, et la fille Zara Tindall, 41 ans.