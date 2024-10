Le roi Charles parle honnêtement du surf en Australie

Le roi Charles surfait à son apogée, mais lors de sa récente tournée en Australie, on lui a demandé s’il surferait à nouveau sur les vagues.

Sa réponse aurait été une plaisanterie légère : « Si j’étais un homme plus jeune. »

Partout sur le continent, son fils, le prince Harry, aimait surfer sur des vagues puissantes en Californie.

« A Tahiti, on t’appelle toujours Prince Harry, mais chez Surfranch, c’est mon frère. C’était un honneur de te voir surfer avec moi & @kellyslater @michaelanders_ à @kswaveco », la surfeuse professionnelle Raimana Van Bastolaer.

Entre-temps, le monarque a offert un cadeau à son parlement australien : un sablier.

S’adressant à eux, a-t-il déclaré, « dans l’esprit de marquer le passage du temps. Avec les sables du temps encourageant la brièveté.

« Il ne me reste plus qu’à dire quelle grande joie c’est de venir en Australie pour la première fois en tant que souverain et de renouveler l’amour de ce pays et de son peuple, que je chéris depuis si longtemps », a-t-il noté.