PENDANT quelques minutes hier, il était facile d’oublier que Charles est notre roi. Marchant lentement derrière le cercueil de la reine, il n’était qu’un fils perdu dans son chagrin.

Malgré tout son nouveau statut, son uniforme et la parure des frères et sœurs royaux à ses côtés, ils n’étaient brièvement que trois frères et une sœur – unis, égaux et solidaires – honorant la mère qu’ils aimaient.

Malgré tout son nouveau statut, son uniforme et les parures des frères et sœurs royaux à ses côtés, Charles n’était qu’un fils en deuil alors qu’il marchait derrière le cercueil de la reine. Crédit : Getty

Alors que le corbillard progressait calmement vers la cathédrale Saint-Gilles, une voix isolée s’éleva au-dessus du murmure de la foule entassée dans l’étroit Royal Mile d’Édimbourg. “Que Dieu bénisse la reine”, cria-t-on.

Plus tard, alors que Charles quittait le service d’action de grâce sous des applaudissements enthousiastes, un autre cria : « Dieu sauve le roi !

Les nationalistes écossais gagnent à convaincre le public qu’ils sont un avant-poste négligé de la Grande-Bretagne. Ils prétendent même qu’une majorité aspire à l’indépendance.

D’après les preuves d’hier, tout cela n’a aucun sens. La reine adorait l’Ecosse. Elle est décédée à Balmoral, sa maison préférée, dans les Highlands.

L’Ecosse a été à juste titre le point focal des cinq derniers jours tumultueux, avec ses politiciens, ses institutions et ses régiments dans des rôles clés.

Rapidement réduit au silence

Le grand nombre de personnes rendant hommage dément l’affirmation selon laquelle la popularité de notre monarchie – le ciment qui lie la Grande-Bretagne – s’estompe là-bas.

Les Écossais ont fait la fierté de la reine. Et leur place au premier rang durant cette semaine historique a prouvé la puissance du syndicat.

Il y a eu quelques dissidents isolés. Un yob a été rapidement réduit au silence alors qu’il abusait d’Andrew. Personne ne devrait haranguer un fils qui pleure sa mère.

Mais nous sommes toujours troublés par la police qui poursuit un manifestant pour une pancarte. Cela sent la portée excessive.

La plupart des manifestants peuvent grandir et regretter leurs actions à ce moment des plus solennels. C’est plus que ce que l’on peut dire de certains à gauche, principalement en Amérique.

Depuis le Brexit, certains commentateurs ont fait carrière en saccageant la Grande-Bretagne, notre peuple, la politique, l’économie et même la nourriture.

Maintenant, à la télévision et dans des journaux autrefois fiers, ils dénoncent notre monarchie et notre reine perdue, affirmant ridiculement qu’elle représentait le colonialisme alors qu’en réalité elle a présidé à sa fin.

Ce qui leur est commun, c’est l’ignorance totale de la Grande-Bretagne, passée ou présente.

Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes et de leur manque de respect envers une femme de 96 ans qui était une monarque exemplaire et dont les funérailles seront honorées par tous les dirigeants mondiaux dignes de ce nom.

Les Américains méritent mieux que d’être “informés” sur notre pays par des guerriers infantiles de la culture qui reçoivent des plates-formes d’organisations de presse qui devraient être mieux informées.