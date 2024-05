Le roi Charles ne veut pas que quelque chose interfère avec son traitement contre le cancer, y compris sa querelle en cours avec le prince Harry, selon un expert royal.

Le monarque, 75 ans, n’a pas revu son ancien fils depuis son voyage à Londres en février.

Alors qu’Harry est de retour sur son sol depuis, les deux hommes n’ont pas prévu de se voir malgré une distance de seulement 2,6 miles l’un de l’autre.

Le roi Charles (au centre) ne veut pas que quelque chose interfère avec sa guérison du cancer, y compris la querelle en cours avec le prince Harry (à droite), selon un expert royal. Getty Images

Cependant, selon le commentateur royal Michael Cole, le duo ne s’est pas rencontré parce que le roi voulait donner la priorité à son propre rétablissement et à ses fonctions publiques.

« Je pense que c’est vraiment une question de praticité », Cole a déclaré à GB News. « Le roi est confronté à un cancer non précisé. C’est vraiment une chose pénible à faire pour quiconque.

« En même temps, il est le chef de l’État et il doit maintenir ses fonctions et être visible. Il ne veut pas que son équilibre soit perturbé.»

« C’est bouleversant pour lui que son plus jeune fils ait dit des choses aussi cruelles et cruelles, non seulement à propos de lui-même, mais à propos de la reine Camilla, et cela a été plus difficile que tout ce qu’il pouvait faire d’autre », a ajouté Cole.

Cole a déclaré que le roi «ne voulait pas être dérangé par cela parce que c’est émotionnellement bouleversant».

Le roi suit un traitement ambulatoire contre le cancer suite à son diagnostic plus tôt cette année. Getty Images

« Je pense que n’importe quel médecin vous dira que lorsque vous suivez un traitement de ce type, la meilleure chose à faire est de vous détendre et de vider votre esprit », a déclaré Cole.

« Laisser les médecins faire leur travail et aller mieux le plus vite possible, c’est ce qu’il veut faire. Cela a été bouleversant pour lui de voir.

Le monarque, 75 ans, n’a pas vu son ancien fils depuis des mois. Getty Images

La semaine dernière, l’auteur et expert royal Tom Quinn a déclaré le miroir que Charles était « absolument furieux » à cause du voyage de trois jours de Harry et de sa femme Meghan Markle au Nigeria.

« Tout ce que l’on peut attendre d’une visite royale officielle était là : les réceptions, les visites aux écoles et aux œuvres caritatives, aux soldats blessés et aux handicapés », a-t-il déclaré. « On dit que Charles est plus en colère que quiconque ne l’a jamais vu. »

Le récent voyage du duc et de la duchesse de Sussex au Nigeria aurait laissé Charles « absolument furieux ». REUTERS

Quinn a déclaré que le voyage du couple confirmait les « pires craintes » de la famille royale.

Markle et Harry, qui ont quitté la vie royale en 2020, ont été invités au Nigeria par le chef d’état-major de la défense du pays, son plus haut gradé militaire.