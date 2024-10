Le roi Charles ne quittera pas le trône pour le prince William

Le roi Charles III va reprendre le traitement du cancer à son retour au Royaume-Uni après une tournée de 11 jours en Australie et aux Samoa, qui a suscité des protestations de la part des républicains.

Le Britannique de 75 ans « sera heureux de rentrer chez lui » car « il a besoin de quelques jours de congé » avant de reprendre son traitement.

Un commentateur royal a affirmé que le roi « avait l’air un peu fatigué » à la fin du voyage de 11 jours, compte tenu de sa pause dans son traitement contre le cancer et de son emploi du temps chargé.

Comblant le roi d’éloges, Charles Rae a déclaré : « J’ai trouvé que c’était une tournée fabuleuse. Quand on pense que certains républicains d’Australie la surnommaient la « tournée d’adieu », il s’avère que c’est la tournée « s’il vous plaît revenez bientôt ». « .

« En Australie, on a toujours parlé de républicanisme et de tout le reste, et cela s’avère finalement, avec tout le respect que je leur dois, c’est une cracmol humide », a expliqué l’expert à Actualités GB.

Notant combien de fans royaux « sont venus en masse » pour voir le roi et la reine, certains jours par milliers, Rae a ajouté que malgré une petite minorité de protestations, le monarque est « très bienvenu » dans le pays.

« L’Australie accueillera à nouveau très prochainement, et il en sera de même pour les Samoa.

« Ses doublures sont également très bonnes. Et son commentaire sur « survivre assez longtemps » a été ironique, pensant qu’il reviendra, espérons-le, un jour. »

Faisant écho aux pensées de Rae, l’animateur Stephen Dixon a salué le voyage comme étant un « travail acharné » compte tenu de son âge et de la pause dans son traitement contre le cancer.

Pressant Rae de savoir si le monarque envisagerait d’abdiquer et de permettre au prince William, héritier du trône en tant que fils aîné du roi, de monter sur le trône, Rae a affirmé que Charles « n’abandonnera pas tout » avant son décès.

Rae a poursuivi en affirmant: « Ce n’est tout simplement pas dans son esprit. La monarchie existe et quand il mourra, William deviendra roi.

« C’est comme ça. Il ne va pas tout abandonner et s’asseoir dans une maison de retraite quelque part. Cela n’arrivera tout simplement pas du tout. Jamais. »