Le roi Charles ne donnera pas de “branche d’olivier” à Meghan Markle, le prince Harry rejoindra la famille royale active, selon des experts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que le roi Charles se tourne vers l’avenir de la monarchie britannique, les chances qu’il offre à Meghan Markle et au prince Harry une autre chance de rejoindre la famille royale semblent minces.

“Le message du roi dans son premier discours était clair – il aime Meghan et Harry – mais il était également clair qu’ils avaient choisi une vie différente”, Véritable télévision royale le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital. “Ils ont choisi de développer leur vie à l’étranger, aux États-Unis. Il l’a reconnu. Son rameau d’olivier était simplement:” Je t’aime, tu es vraiment un membre de la famille royale “, comme l’a dit la reine il y a plusieurs années. Mais c’est aussi clair : ‘Vous avez pris votre décision sur ce que vous voulez faire, et je vous soutiens en cela, mais c’est votre décision.'”

“Je ne pense pas qu’il les encouragera à rejoindre la famille royale qui travaille”, a poursuivi Bullen. “Comme vous le savez, Harry et Meghan ont clairement indiqué que ce n’était pas un rôle qu’ils voulaient. Je pense donc que la branche d’olivier est une branche d’olivier familiale. Ce n’est pas une branche d’olivier pour rejoindre la famille royale.”

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans et a travaillé en étroite collaboration avec le roi Charles pendant environ une décennie.

POUVONS-NOUS PARLER? COMMENT LA DEMANDE DE MEGHAN AU ROI CHARLES A RÉUSSI JUSQU’À PRÉSENT : EXPERT ROYAL

Son service d’abonnement lance deux spéciaux pour le streaming : “The Royal Beat : Her Majesty’s Final Journey” et “Recollections : Memories of Her Majesty”. Les deux présentent des experts royaux et des initiés du palais qui pèsent sur la vie et l’héritage d’Elizabeth.

Bullen affirme que Charles, 73 ans, a eu le cœur brisé par la façon dont les choses se sont déroulées avec les Sussex au fil des ans.

“Le roi a été incroyablement accueillant envers Meghan lorsqu’elle est arrivée sur les lieux”, a expliqué Bullen. “Le roi adore ses fils et en particulier, il voulait qu’Harry soit heureux. Et il pouvait voir à quel point Meghan était heureuse de rendre Harry. Donc ça rendait le roi heureux. Et d’ailleurs, ça rendait également Camilla très heureuse. Elle était très accueillante envers Meghan aussi. Toute la famille s’est efforcée de l’inclure dans leur cercle. Le roi a accompagné Meghan dans l’allée quand elle a épousé Harry. Et c’est quelque chose qu’il a offert lorsque Thomas Markle n’a pas pu assister au mariage. Je pense donc qu’ils sont tous très tristes que ça n’ait pas marché. Ils sont très tristes que les Sussex vivent à l’autre bout du monde. Et je pense que Charles est triste de ne pas voir ses petits-enfants autant qu’il le ferait Comme.”

“Des moments comme ce que nous avons vu quand ils se sont tous réunis pour les funérailles de la reine ont dû accentuer cette tristesse”, a poursuivi Bullen. “C’est dans ces moments où vous réalisez où se trouvent les failles et comment les choses ont été brisées. Je pense que le roi, plus que quiconque, veut que la famille se réunisse. Il y a une tristesse que la famille ne fonctionne pas de la manière il aimerait.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital qu’après le décès de la reine, elle se demandait si les Sussex trouveraient un moyen de guérir les fissures.

“J’espère que son décès a permis un dégel entre eux et le roi”, a-t-elle déclaré. “Mais une fois qu’ils auront repris leur vie en Californie, la distance pourrait reprendre. Sans oublier que Harry [upcoming] Les mémoires sont prétendument très peu flatteurs à propos de Camilla, et elle est maintenant la reine consort, la “femme chérie” du roi et son conseiller le plus proche et le plus confiant.”

“Je pense que le roi a été remarquable”, a déclaré Bullen. “Son discours à la nation était impeccable. C’était absolument parfait. Et vous savez, la façon dont lui et le reste de la famille royale ont agi tout au long de cette période n’a été rien de moins qu’une classe de maître sur la façon d’illustrer la reine. travail en termes de devoir et de service. Il est maintenant à Balmoral [where the queen passed] d’avoir un moment de calme, de réfléchir et de rassembler ses pensées. Il soutient la nation, guide la nation et accueille les dirigeants mondiaux du monde entier. Mais il a maintenant besoin de son temps privé pour faire son deuil. Il a besoin de ce temps pour réfléchir à cette perte. Jusqu’à présent, il devait partager son chagrin avec le reste du monde.”

“La reine consort a passé 17 ans au service de la couronne, c’est une bonne et aimante épouse du roi”, a expliqué Felton Spence. « Le drame conjugal [involving Princess Diana] est bien 30 ans dans le passé aux yeux du public. Ils se sont depuis retournés contre Camilla. Mais pas pour Harry, bien sûr, car c’était terrible pour sa défunte mère. C’est compréhensible. L’amour durable d’un fils. La question est de savoir si son père tolérerait un autre coup public de sa part.”

LA REINE ELIZABETH “ÉPUISÉE”, “BLESSÉE” PAR LE PRINCE HARRY, LA DÉCISION DE MEGHAN MARKLE DE Démissionner EN TANT QUE SENIOR ROYALS

Après les funérailles d’État de la reine, Charles s’est envolé pour Balmoral en Écosse pour pleurer en privé la perte de sa mère. La reine Elizabeth est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Bullen a déclaré qu’au fil des ans, il avait été témoin de la façon dont Charles ferait un grand roi. Mais il y a un souvenir qui lui tient à coeur.

“J’ai eu la chance de travailler avec le roi à de nombreuses reprises et de passer beaucoup de temps avec lui”, a-t-il déclaré. “Mais il y a eu un moment où nous faisions un documentaire sur le 40e anniversaire du Prince’s Trust. Cela a été le travail de sa vie en tant que prince de Galles, et il a fait une énorme différence pour les jeunes défavorisés ici au Royaume-Uni et à travers le monde. “En vieillissant, il voulait savoir comment il pouvait se connecter avec un public plus jeune. Et il voulait que ce documentaire le fasse. Il m’a parlé des présentateurs que nous pourrions faire venir, ceux qui plairaient à une jeune génération. Et il savait très bien qui nous devions poursuivre et pourquoi.”

“En l’écoutant, je me suis juste dit : ‘Wow, ce type est tellement branché'”, a expliqué Bullen. “‘Il sait exactement ce qu’il fait. Il sait comment toucher un public, comment s’engager avec une jeune génération. Et rappelez-vous, il était probablement dans la soixantaine à l’époque. Il était à peu près le même à de nombreuses reprises. nous avons travaillé ensemble, mais c’est à ce moment précis que j’ai remarqué pour la première fois qu’il comprenait comment atteindre les gens et ce qu’il devait faire pour y parvenir. Et je pense que vous l’avez bien vu dans son premier discours en tant que roi. Il est dévoué à sa famille, à son devoir et à son service. Et il veut avoir un impact sur la scène mondiale.

LE REPRÉSENTANT DU ROI CHARLES RÉPOND À LA RÉCLAMATION QUE LE PRINCE HARRY A ÉTÉ INFORMÉ DE LA MORT DE LA REINE CINQ MINUTES AVANT LE PUBLIC

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex de leurs fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions et les attitudes racistes des médias britanniques envers l’ancienne star de “Suits”. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

Ashley Papa de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.