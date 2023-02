Le roi Charles n’apparaîtra pas sur le nouveau billet de banque australien – voici pourquoi | Nouvelles du monde

L’Australie retire la monarchie britannique de ses billets de banque et présentera un dessin indigène plutôt qu’une image du roi Charles sur son nouveau billet de 5 $.

La banque centrale du pays a déclaré que le nouveau billet honorerait “la culture et l’histoire des premiers Australiens” – remplaçant le portrait actuel de la reine, qui est mort l’année dernière.

Le billet de 5 $ était le seul billet de banque restant en Australie à présenter encore une image du monarque.

La Reserve Bank d’Australie a déclaré le roi devrait encore apparaître sur les pièces.

Le monarque britannique reste le chef de l’État australien, bien que ces jours-ci, ce rôle soit largement symbolique.

La banque a déclaré que la décision faisait suite à une consultation avec le gouvernement, qui a soutenu le changement.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que le changement était une occasion de trouver un bon équilibre. Il a ajouté: “Le monarque sera toujours sur les pièces, mais le billet de 5 dollars en dira plus sur notre histoire, notre patrimoine et notre pays, et je considère cela comme une bonne chose.”

Cependant, les opposants disent que cette décision est politiquement motivée.

La Banque consultera les groupes autochtones

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a comparé cette décision à la modification de la date de la fête nationale, l’Australia Day.

“Je sais que la majorité silencieuse n’est pas d’accord avec beaucoup d’absurdités éveillées qui se passent, mais nous devons en savoir plus sur ces personnes en ligne”, a-t-il déclaré à la station de radio de Sydney 2GB Radio.

M. Dutton a déclaré que le Premier ministre australien Anthony Albanese était au cœur de la décision du roi de ne pas apparaître sur la note, l’exhortant à “l’admettre”.

Le portrait de la reine Elizabeth figure sur le billet de 5 $ depuis 1992 et est tiré de photographies commandées par la Reserve Bank en 1984.

La banque prévoit de consulter les groupes autochtones lors de la conception du billet de 5 $, un processus qui, selon elle, prendra plusieurs années avant que le nouveau billet ne soit rendu public.

Comme de nombreuses anciennes colonies britanniques, l’Australie se demande dans quelle mesure elle devrait conserver ses liens constitutionnels avec la Grande-Bretagne.

La banque a ajouté que l’autre côté du billet de 5 dollars continuera de figurer le parlement australien.

Les 5 $ actuels continueront d’être émis jusqu’à ce que le nouveau design soit introduit et auront cours légal même après la mise en circulation du nouveau billet.

Le visage du roi Charles III devrait être vu sur les pièces australiennes plus tard cette année.

Une grande partie de la monnaie australienne comprend déjà des figures et des œuvres d’art indigènes.