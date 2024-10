Le roi Charles n’a « aucun pouvoir pour expulser » le prince Andrew du Royal Lodge

Un expert royal a affirmé que le roi Charles n’avait « aucun pouvoir pour expulser » le prince Andrew du Royal Lodge, tout comme le monarque a expulsé son fils le prince Harry et sa belle-fille Meghan Markle de Frogmore Cottage.

C’est ce qu’a affirmé l’expert royal Richard Palmer en commentant un rapport selon lequel le prince Andrew aurait reçu un nouvel ultimatum pour quitter la loge royale.

Commentant le Observateur royalDans le rapport de X, Palmer a tweeté : « Le roi veut qu’Andrew paie ses propres frais d’entretien et de sécurité de sa propriété maintenant qu’il n’est plus un royal actif. Mais il n’a aucun pouvoir pour expulser Andrew et, à ma connaissance, le Crown Estate n’a fixé aucun nouveau délai. Cela semble faux.

À propos du retrait du prince Harry et de Meghan Markle de Frogmore Cottage, l’expert royal a déclaré : « Son fils se trouvait dans une propriété du domaine des palais royaux occupés, financé par les contribuables, et supervisé par le roi. Royal Lodge appartient au Crown Estate, qui est contrôlé de manière indépendante (bien qu’il y ait un problème concernant la chapelle utilisée par la famille royale faisant partie du terrain de Royal Lodge).





Selon un rapport du Express quotidien, par le Miroir, le prince d’York s’est vu imposer un délai d’expulsion s’il ne parvient pas à trouver 2 millions de livres sterling pour les réparations du Royal Lodge.

Le rapport affirmait : « S’il (Andrew) n’est pas en mesure de le faire d’ici la fin de l’année, des discussions formelles auront lieu avec le domaine de la Couronne sur la meilleure façon d’aller de l’avant. »