Le roi Charles met en lumière la crise du coût de la vie lors de la première émission de Noël

Le roi Charles a souligné la crise du coût de la vie et la “grande anxiété et les difficultés” de beaucoup qui luttent pour “payer leurs factures et garder leurs familles nourries et au chaud” dans sa première émission de Noël.

Dans le message, avec la nation en proie à des difficultés économiques et dans le contexte de la guerre en Ukraine, le roi a consacré une grande partie de son émission à ceux qui aident à soulager le sort des autres.

Des images de banques alimentaires et de repas distribués aux nécessiteux figuraient en bonne place alors qu’il louait «les gens merveilleusement gentils» qui avaient donné de la nourriture ou de leur temps.

Délivré du cahier de la chapelle Saint-Georges de Windsor, où feu la reine Elizabeth II avait également diffusé son message de Noël en 1999, le monarque a rendu hommage à sa mère et a reconnu d’autres personnes qui avaient perdu des êtres chers.

S’adressant à ceux de toutes confessions et sans religion, il a déclaré que les communautés religieuses faisaient partie de ceux qui aidaient les autres en difficulté financière. Il a également félicité les bénévoles, les travailleurs caritatifs, les travailleurs de la santé et d’autres qui se sont mobilisés pour aider en période d’adversité.

Sur son thème central de “dévouement désintéressé”, a-t-il déclaré, cela se voyait “dans nos forces armées et nos services d’urgence qui travaillent sans relâche pour assurer notre sécurité à tous.

«Nous le voyons dans nos professionnels de la santé et de l’aide sociale, nos enseignants et bien sûr tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, dont la compétence et l’engagement sont au cœur de nos communautés.

“Et en cette période de grande anxiété et de difficultés – que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle, ou pour ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de nourrir et de réchauffer leurs familles – nous le voyons dans le l’humanité des peuples de nos nations et du Commonwealth qui réagissent si facilement au sort des autres.

«Je tiens particulièrement à rendre hommage à toutes ces personnes merveilleusement gentilles qui donnent si généreusement de la nourriture ou des dons, ou ce bien le plus précieux de tous – leur temps – pour soutenir ceux qui les entourent dans le plus grand besoin, ainsi que les nombreuses organisations caritatives qui le font. un travail extraordinaire dans les circonstances les plus difficiles.

De sa propre foi anglicane, il a partagé l’impact profond sur lui de visiter l’église de la Nativité à Bethléem il y a quelques années, l’endroit que les chrétiens célèbrent comme le lieu de naissance de Jésus. “Cela signifiait plus pour moi que je ne peux l’exprimer de me tenir à cet endroit où, comme nous le dit la Bible, ‘la lumière qui est venue dans le monde’ est née.”

Le message préenregistré a commencé avec lui réfléchissant à se tenir «si près de l’endroit où ma mère bien-aimée repose avec mon cher père» dans la chapelle commémorative George VI alors qu’il remerciait le public pour «l’amour et la sympathie» exprimés dans les cartes et messages de condoléances.

À propos de sa perte personnelle, il a déclaré : « Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie. Il partageait la “foi dans les gens” de feu la reine et la croyance religieuse du “pouvoir de la lumière surmontant les ténèbres”, a-t-il déclaré.

L’émission comprenait des images des forces armées et des services d’urgence au travail. Il a également montré le noyau de la famille royale tel qu’il est aujourd’hui. Le prince et la princesse de Galles ont été montrés lors d’une visite à Swansea. D’autres membres de la famille royale ont été montrés lors de divers événements, notamment le comte et la comtesse de Wessex. Mais il n’y avait aucune image ou référence au duc et à la duchesse de Sussex.

Charles a accueilli le jour de Noël à Sandringham avec des membres de la famille royale faisant leur marche traditionnelle du jour de Noël jusqu’à l’église St Mary Magdalene sur le domaine de Norfolk.

Le roi et la reine consort ont conduit des membres de la famille royale alors qu’ils se dirigeaient vers l’église St Mary Magdalene, Sandringham, pour un premier service le jour de Noël depuis la mort de la reine Elizabeth II. Le duc d’York a marché avec eux en tant que membre de la famille, bien qu’il n’ait plus aucun rôle public et ne soit plus un membre de la famille royale.

Pour la première fois, le prince et la princesse de Galles ont amené leur plus jeune fils, Louis, quatre ans, qui a rejoint ses frères et sœurs George, neuf ans, et Charlotte, sept ans. Parmi les autres membres de la famille royale qui sont entrés dans l’église devant un petit groupe de membres du public, figuraient les filles d’Andrew, Béatrice et Eugénie, ainsi que le comte et la comtesse de Wessex.