Le roi Charles mène le silence du jour du Souvenir pour la première fois en tant que monarque britannique

Le roi Charles de Grande-Bretagne a dirigé les commémorations du jour du Souvenir à Londres dimanche pour la première fois en tant que monarque, déposant une couronne nouvellement conçue après un silence de deux minutes au mémorial de guerre du cénotaphe.

Charles, qui est devenu roi après la mort de la reine Elizabeth en septembre, a été rejoint par d’autres membres supérieurs de la famille royale, dont son fils et héritier, le prince William. Son épouse et reine consort, Camilla, regardait depuis le balcon d’un bâtiment gouvernemental voisin.

Le chef d’état-major de la Défense, Tony Radakin, a déclaré que la cérémonie en l’honneur des soldats britanniques morts à la guerre avait une “émotion supplémentaire” après la perte de la reine.

“Elle représentait le devoir et le service, mais aussi cette dignité de cette génération en temps de guerre et tout ce qu’ils ont sacrifié pour notre liberté”, a-t-il déclaré à la BBC.

Le Premier ministre Rishi Sunak, les dirigeants des partis politiques de l’opposition, les hauts ministres et les représentants religieux ont également déposé des couronnes lors de la cérémonie à Whitehall, dans le centre de Londres, qui était bordée par des milliers de membres du public.

LIRE | Le roi Charles III organisera un événement sur le climat à la veille de la COP27

La cérémonie, à laquelle ont également assisté sept anciens premiers ministres, devrait être suivie d’un défilé auquel participeront environ 10 000 anciens combattants de la Royal British Legion, représentant 300 forces armées et organisations civiles différentes.

Le palais de Buckingham a déclaré que la conception de la couronne du roi rendait hommage à la couronne de son grand-père le roi George et de sa mère Elizabeth, avec des coquelicots montés sur un arrangement de feuilles noires et un ruban portant les couleurs de course de Charles d’écarlate, de violet et d’or.

Les carillons marquant le début des deux minutes de silence à 11h00 GMT ont vu la reconnexion permanente de la cloche de Big Ben dans la tour Elizabeth du Parlement, après qu’elle ait été largement réduite au silence pour un programme de conservation de cinq ans en 2017.