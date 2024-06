Le roi Charles menace de retirer le financement du prince Andrew à moins qu’il ne quitte la loge royale : rapport

Le roi Charles a menacé de couper le financement de son frère le prince Andrew si le royal en disgrâce ne quittait pas bientôt sa bien-aimée maison du Royal Lodge, ont déclaré plusieurs sources au Horaires du dimanche. Charles et Andrew se disputent le vaste domaine depuis des années, et leur relation n’a fait que se détériorer depuis qu’Andrew a été démasqué comme l’un des proches associés du pédophile Jeffrey Epstein, mais il semble que la querelle ait atteint un point d’ébullition pour le roi fatigué. Bien qu’Andrew semble avoir temporairement gagné la bataille pour la Lodge en octobre, le roi a continué de faire pression sur Andrew pour qu’il emménage à Frogmore Cottage, anciennement la maison de Meghan et Harry, ce qui coûterait moins cher à la famille. « Il met plus de temps que souhaitable à reconnaître la réalité de la situation, même si c’est clairement la ligne de conduite la plus sensée », s’est plainte une source proche du roi à propos d’Andrew. « S’il n’accepte pas de déménager dans une propriété mieux adaptée à ses besoins, le roi devra peut-être reconsidérer le niveau de soutien qu’il est prêt à apporter. »