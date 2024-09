Le roi Charles lève le voile sur le retour du prince Harry au Royaume-Uni

Le roi Charles a rendu visite jeudi aux membres de l’équipage de la marine royale stationnés en Écosse pour les remercier, ainsi que leurs familles, de leur service.

Selon le palais, cette visite était la première du roi à la base navale de Clyde en tant que chef d’État et commandant en chef des forces armées britanniques. Il avait visité le site militaire en 2011 et 2013 en tant que prince de Galles.

Le palais a partagé une vidéo de la visite du roi Charles en disant : « En plus de rencontrer le personnel en service et leurs proches, le roi est également monté à bord d’un navire de classe Vanguard et a eu droit à une visite.

« Avant de quitter le sous-marin, Sa Majesté a rencontré les sous-mariniers qui ont passé le plus de temps sous les vagues. »

Accueilli sur place par le Premier Lord de la Marine, l’amiral Sir Ben Key, le roi Charles a reçu le salut royal avant d’être salué par les hauts responsables de la Royal Navy.

Au cours de sa visite, le Roi a rencontré un groupe de détenteurs d’épinglettes d’or de dissuasion, les remerciant pour leur contribution exceptionnelle.

Il s’agit de la première apparition publique du roi Charles après que le prince Harry a confirmé son retour au Royaume-Uni plus tôt cette semaine.

Le WellChild a tweeté : « Nous sommes ravis d’annoncer que le prince Harry, duc de Sussex, mécène du WellChild, assistera aux WellChild Awards 2024 le 30 septembre. Le duc rencontrera nos lauréats inspirants lors d’une réception avant la cérémonie avant de les rejoindre lors de l’événement principal. »