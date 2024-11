Le roi Charles, l’enfant amoureux de Camilla, vient pour les « droits d’adoption » et le trône britannique

L’enfant amoureux présumé du roi et de la reine d’Angleterre, Simon Dorante-Day, s’est tourné vers le tribunal pour obtenir davantage de droits d’adopté, et son cas a été enregistré auprès du service de police du Queensland.

Pour ceux qui ne le savent pas, M. Dorante-Day affirme qu’il a été confronté à des « menaces de mort » et à du harcèlement alors qu’il n’était qu’en « quête de réponses ».

Selon Radars en lignesa récente publication sur Facebook explique l’affaire et ses raisons plus en détail.

Selon M. Dorante-Day, « j’ai été occupé ces dernières semaines à travailler sur une affaire contre la police du Queensland pour manquement continu à ses obligations, qui a été déposée lundi devant la Cour suprême du Queensland. »

« En tant que famille, nous avons non seulement dû faire face à la sensibilisation du public à mon problème d’adoption, mais nous avons également dû faire face aux abus, au harcèlement, aux menaces et aux menaces de certaines couches de la société. »

Pour aggraver les choses, il a admis : « Depuis près de quatre ans maintenant, nous sommes obligés de subir ce traitement, et il est grand temps que ce problème soit légalement réglé. »

M. Dorante-Day a déclaré très publiquement qu’il était l’enfant secret du roi Charles et de la reine Camilla, bien avant la naissance du prince William.

Le roi et la reine auraient 17 et 18 ans au moment de sa naissance, et l’homme de 58 ans a été adopté en Australie à l’âge de 8 mois.

Ses grands-parents adoptifs, Winifred et Ernest Bowlden, ont également servi le palais à un moment donné et ont rendu public à un moment donné ses liens avec la famille royale.

Ainsi, dans un effort pour obtenir ces droits des « adoptés », il a ajouté : « Ces droits, établis par la loi lors de l’adoption initiale de l’enfant, existent tout au long de la vie de l’adopté et sont principalement axés sur « l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant ». « l’adopté. »

« Il est évident que ces droits sont transparents pour le QPS et qu’ils ne respectent pas, premièrement, leur devoir de diligence envers ma famille et moi-même, et deuxièmement, mes droits humains en vertu de la loi sur les droits de l’homme du Queensland », a-t-il également ajouté avant de signer.

Il est pertinent de mentionner que M. Dorante-Day se sent également le successeur « légitime » du roi Charles et fait pression depuis des années pour un test de paternité.

Lors d’une conversation avec 7News, il a même déclaré : « Ces accusations selon lesquelles je fais ça pour de l’argent ? Ouais, d’accord, d’accord. Et je le fais pour la gloire ? Aucune n’est vraie… Je suis sûr à 100 % que J’aurai les réponses. »