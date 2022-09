Le roi Charles III signale que son règne offrira un changement de ton

LONDRES – Alors que le Royaume-Uni pleure une reine bien-aimée, la nation se demande déjà comment le roi Charles III régnera et si sa monarchie s’écartera des traditions de sa mère. Si sa première journée complète sur le trône est une indication, Charles semblait prêt à tracer au moins une voie légèrement différente.

Lorsque Charles s’est rendu au palais de Buckingham pour la première fois en tant que nouveau roi vendredi, sa limousine a serpenté à travers une mer de spectateurs, puis s’est arrêtée devant les portes du palais avant de sortir et de serrer la main de sympathisants. Charles ressemblait plus à un président américain en campagne électorale qu’au dernier intendant d’une monarchie héréditaire vieille de 1 000 ans.

Ce n’est pas que la reine Elizabeth II n’a pas rencontré ses sujets. Elle l’a fait, souvent. Mais cela semblait différent – ​​un peu moins formel, un peu plus détendu. Charles a passé près de 10 minutes à saluer les gens pressés contre les barrières de contrôle des foules, souriant, agitant, acceptant les condoléances et le bouquet de fleurs occasionnel alors que le public éclatait dans un chœur de “God Save the King”.

Après avoir inspecté les hommages à sa mère alignés à l’extérieur du palais, il fit à nouveau signe de la main et traversa les portes avec Camilla, la reine consort.

“C’était impressionnant, touchant, une bonne décision de sortir devant la foule”, a déclaré Ammar Al-Baldawi, 64 ans, un retraité du Hertfordshire qui se trouvait parmi la foule à l’extérieur du palais. “Je pense que c’est là que la famille royale doit communiquer avec les gens maintenant.”

Il y a des problèmes plus difficiles à venir, le plus urgent étant de savoir comment le roi de 73 ans remplira son rôle de chef de l’État.

Les lois et les traditions qui régissent la monarchie constitutionnelle britannique dictent que le souverain doit rester en dehors de la politique partisane, mais Charles a passé une grande partie de sa vie d’adulte à s’exprimer sur des questions qui lui tiennent à cœur, en particulier l’environnement et le développement.

Ses paroles ont provoqué des frictions avec les politiciens et les chefs d’entreprise qui ont accusé le prince de Galles de l’époque de se mêler de questions sur lesquelles il aurait dû garder le silence.

La question est de savoir si Charles suivra l’exemple de sa mère et étouffera ses opinions personnelles maintenant qu’il est roi, ou utilisera sa nouvelle plate-forme pour atteindre un public plus large.

Dans son premier discours en tant que monarque, Charles a cherché à mettre ses détracteurs à l’aise.

“Ma vie va bien sûr changer à mesure que j’assumerai mes nouvelles responsabilités”, a-t-il déclaré. « Il ne me sera plus possible de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux œuvres caritatives et aux problèmes qui me tiennent tant à cœur. Mais je sais que ce travail important se poursuivra entre les mains de confiance d’autres personnes.

Ed Owens, historien et auteur de “The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53”, a déclaré qu’il était peu probable que Charles arrête soudainement de parler du changement climatique et de l’environnement – des questions sur lesquelles il existe un large consensus. l’urgence d’agir. Cela pourrait repousser les limites de ce à quoi ressemble une monarchie constitutionnelle, a-t-il déclaré.

Une telle “promotion vigoureuse” du consensus “est quelque chose que nous allons voir qui va être différent par rapport au règne de sa mère”, a déclaré Owens avant que Charles ne devienne roi.

John Kerry, l’envoyé spécial américain pour le climat, a déclaré qu’il espérait que Charles continuerait à parler du changement climatique, car il s’agit d’un problème universel qui n’implique pas d’idéologie. Kerry était en Écosse pour rencontrer le prince de Galles cette semaine, mais la session a été annulée lorsque la reine est décédée.

“Cela ne veut pas dire qu’il est impliqué dans le brouhaha quotidien de la politique ou qu’il parle pour un projet de loi spécifique”, a déclaré Kerry à la BBC. “Mais je ne peux pas l’imaginer ne pas … se sentir obligé d’utiliser le rôle important du monarque, avec toutes les connaissances qu’il a à ce sujet, pour s’exprimer et exhorter le monde à faire les choses que le monde doit faire.”

Les avocats constitutionnels débattent depuis des années pour savoir si Charles a repoussé les limites des conventions conçues pour maintenir la monarchie hors de la mêlée politique.

Ses soi-disant Black Spider Memos – du nom de son écriture en forme d’araignée – aux ministres du gouvernement ont été cités comme preuve qu’il ne serait pas neutre dans ses relations avec le Parlement.

Le débat a également débordé sur la fiction.

Dans la pièce de 2014 “King Charles III”, le dramaturge Mike Bartlett imagine le nouveau roi, incertain de ses pouvoirs et ému par sa conscience, provoquant une crise constitutionnelle en refusant de signer une nouvelle loi restreignant la liberté de la presse.

C’est une illustration des tensions inhérentes à un système qui a évolué d’une monarchie absolue à un autre dans lequel le souverain joue un rôle largement cérémoniel. Alors que la constitution non écrite de la Grande-Bretagne exige que la législation reçoive la sanction royale avant de devenir loi, cela est considéré comme une formalité que le monarque ne peut pas refuser.

Dans une interview pour un documentaire diffusé en 2018 à l’occasion de son 70e anniversaire, Charles a déclaré qu’il se comporterait différemment lorsqu’il deviendrait roi, car le monarque a un rôle différent de celui du prince de Galles.

Même ainsi, il a remis en question les critiques qu’il a reçues au fil des ans.

“J’ai toujours été intrigué si c’est s’immiscer dans les centres-villes, comme je le faisais il y a 40 ans, et ce qui s’y passait ou ne s’y passait pas, les conditions dans lesquelles vivaient les gens”, s’interroge-t-il. “Si c’est de l’ingérence, j’en suis très fier.”

Sur un autre problème auquel le nouveau roi est confronté, Charles a clairement déclaré qu’il avait l’intention de réduire le nombre de membres de la famille royale en activité et de réduire les dépenses alors qu’il cherchait à garantir que la monarchie représente mieux la Grande-Bretagne moderne.

Robert Lacey, historien royal et conseiller sur la série Netflix “The Crown”, a déclaré que cette initiative souligne le rôle important du prince William, qui est désormais l’héritier du trône.

William a déjà fait de l’environnement l’un de ses principaux problèmes, et il est susceptible de jouer un rôle encore plus important dans ce domaine maintenant que son père est roi, a déclaré Lacey à la BBC.

Mais il y a un autre indice sur les plans du nouveau roi pour son règne, et c’est son choix de nom.

Avant l’époque d’Elizabeth, il y avait une tradition selon laquelle les monarques britanniques choisiraient un nouveau nom lorsqu’ils monteraient sur le trône. Le grand-père de Charles, par exemple, était connu sous le nom de Bertie avant de devenir le roi George VI. Certains pensaient que Charles choisirait d’être connu sous le nom de roi George VII en l’honneur de son grand-père.

Mais Charles a rejeté l’idée et a gardé son propre nom. C’est un “message clair” que le roi continuera à défendre les causes qu’il a soutenues en tant que prince de Galles, a déclaré Lacey.