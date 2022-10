Le roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain, selon le palais

L’annonce de mardi du palais de Buckingham intervient au milieu des spéculations selon lesquelles le couronnement sera plus court et moins extravagant que la cérémonie de trois heures qui a installé Elizabeth en 1953, conformément aux plans de Charles pour une monarchie allégée. Alors que le palais a fourni peu de détails, les médias britanniques ont rapporté que la liste des invités serait réduite à 2 000 contre 8 000.

“Le couronnement reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date”, a déclaré le palais.

Charles sera oint d’huile sainte avant de recevoir l’orbe, le sceptre et l’anneau de couronnement. Camilla sera également ointe d’huile sainte et couronnée, tout comme la reine Elizabeth, la reine mère.

Le palais planifie le couronnement, connu sous le nom d’Opération Golden Orb, alors que Charles et son héritier, le prince William, cherchent à démontrer que la monarchie est toujours pertinente dans la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle. Bien qu’il y ait eu un respect généralisé pour Elizabeth, comme en témoignent les dizaines de milliers de personnes qui ont attendu des heures pour défiler devant son cercueil, rien ne garantit que la révérence sera transférée à Charles.

Les organisateurs devraient viser une cérémonie d’environ une heure, dans la lignée des funérailles “immensément émouvantes” du mois dernier pour la reine, a déclaré l’historien royal Robert Lacey, auteur de “Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor”.