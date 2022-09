BELFAST, Irlande du Nord –

Le roi Charles III s’est envolé pour l’Irlande du Nord mardi lors de la dernière étape de sa tournée dans les quatre parties du Royaume-Uni, où une foule en liesse s’est rassemblée pour le saluer dans une région à l’identité britannique et irlandaise contestée, profondément divisée sur les Britanniques. la monarchie.

Dans le dernier élan d’affection depuis la mort de la reine Elizabeth II jeudi dernier, des centaines de personnes se sont alignées dans la rue menant au château de Hillsborough, la résidence officielle de la famille royale en Irlande du Nord, juste à l’extérieur de Belfast. La zone devant les portes du château était tapissée de centaines d’hommages floraux.

Charles et sa femme Camilla, la reine consort, sont sortis de leur voiture pour saluer les villageois – saluant la foule en liesse et utilisant parfois les deux mains à la fois pour serrer la masse de mains tendues de personnes, y compris des écoliers en uniformes bleu vif.

Charles a même caressé un corgi – la race de chien préférée de sa défunte mère – tenu par une personne, et certains dans la foule ont scandé “Dieu sauve le roi!”

“Aujourd’hui signifie tellement pour moi et ma famille, le simple fait d’être présent dans mon village natal avec mes enfants pour assister à l’arrivée du nouveau roi est un moment vraiment historique pour nous tous”, a déclaré Robin Campbell, un habitant de Hillsborough, alors qu’il attendait le nouveau monarque.

“Bien que ce soit aussi une journée teintée de grande tristesse alors que nous voyons un fils aimant venir dans notre village alors que nous pleurons tous la perte d’une reine vraiment magnifique et de sa mère aimante”, a-t-il ajouté.

Alors qu’il y avait un accueil chaleureux à Hillsborough, la monarchie britannique suscite des émotions mitigées en Irlande du Nord, où il y a deux communautés principales : principalement des unionistes protestants qui se considèrent britanniques et des nationalistes largement catholiques romains qui se considèrent comme irlandais.

Cette scission a alimenté trois décennies de violence connue sous le nom de “troubles” impliquant des groupes paramilitaires des deux côtés et les forces de sécurité britanniques, au cours desquelles 3 600 personnes sont mortes. La famille royale a été personnellement touchée par la violence : Lord Louis Mountbatten, cousin de la reine et mentor très apprécié de Charles, a été tué par une bombe de l’armée républicaine irlandaise en 1979.

Une profonde division sectaire demeure, un quart de siècle après l’accord de paix de 1998 en Irlande du Nord.

Pour certains nationalistes irlandais, le monarque britannique représente une puissance étrangère oppressive. Mais d’autres reconnaissent le rôle de la reine dans l’établissement de la paix. Lors d’une visite en Irlande du Nord en 2012, elle a serré la main du chef adjoint du Sinn Fein, Martin McGuinness, un ancien commandant de l’IRA – un moment de réconciliation autrefois impensable.

Sur Falls Road à Belfast, un bastion des nationalistes, plusieurs murs sont décorés de peintures murales de Bobby Sands, un membre emblématique de l’IRA décédé lors d’une grève de la faim en prison en 1981, et d’autres tués dans les Troubles.

“Non, ce n’est pas notre roi. Bobby Sands était notre roi ici”, a déclaré Bobby Jones, 52 ans. “Queen n’a jamais rien fait pour nous. Jamais fait. Aucun membre de la famille royale ne le fait.”

Mais signe du chemin parcouru par l’Irlande du Nord sur la voie de la paix, des représentants du Sinn Fein – le principal parti nationaliste irlandais, lié pendant les troubles à l’IRA – assistent à des événements commémoratifs pour la reine et rencontrent le roi le Mardi.

La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a rendu hommage à la monarque de 96 ans après sa mort jeudi dernier, la qualifiant de “puissante avocate et alliée de ceux qui croient en la paix et la réconciliation”.

Le président et le Premier ministre de la République d’Irlande voisine doivent également assister à un service commémoratif à Belfast, malgré les relations tendues entre Dublin et Londres à propos du Brexit. Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne en 2020, le Royaume-Uni et l’UE se disputent les règles commerciales pour l’Irlande du Nord, la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un membre du bloc.

Lundi soir, Charles et ses frères et sœurs, Anne, Andrew et Edward, la tête baissée, ont brièvement veillé autour du cercueil drapé du drapeau de leur mère dans la cathédrale Saint-Gilles alors que les membres du public défilaient.

Le lendemain matin, un homme vêtu d’un costume orné de médailles se tenait silencieusement, baissa la tête et s’éloigna. Une femme essuya ses larmes avec un mouchoir. Une autre femme avec deux jeunes enfants en uniforme scolaire est passée lentement devant le cercueil.

Dans la file de personnes en deuil devant la cathédrale Saint-Giles, dans le cœur historique d’Édimbourg, Sheila McLeay a qualifié la reine de “merveilleuse ambassadrice de notre pays”.

“Elle était un tel exemple pour chacun d’entre nous. Elle était digne. Elle était juste, elle était belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Et je l’ai connue toute ma vie. Et elle me manque beaucoup”, a-t-elle ajouté.

Le cercueil de la reine quittait l’Écosse plus tard mardi pour être ramené à Londres et conduit à son domicile officiel de Londres, Buckingham Palace.

L’avion C-17 Globemaster de la Royal Air Force qui transportera le cercueil a été utilisé dans le passé pour évacuer des personnes d’Afghanistan et pour apporter de l’aide humanitaire et des armes à l’Ukraine après l’invasion russe, a déclaré le maréchal de l’air britannique Sir Mike Wigston.

Aux premières heures de mardi, des dizaines de travailleurs ont été vus en train de nettoyer les déchets et les mauvaises herbes de la route entre la base aérienne où l’avion transportant le cercueil de la reine atterrira et le centre de Londres.

