Le roi Charles III s’adresse au parlement et promet d’imiter l’exemple de la reine

LONDRES – Le roi Charles III s’est adressé aux deux chambres du Parlement et a reçu lundi les condoléances des législateurs britanniques – la première fois qu’il l’a fait en tant que souverain et chef d’État du Royaume-Uni.

“Alors que je me tiens devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales”, a déclaré Charles, invoquant l’histoire vieille de près de 1 000 ans du bâtiment. “Le Parlement est l’instrument vivant et respirant de notre démocratie.”

Bien qu’il n’y ait eu que deux brefs discours de législateurs lundi, le Parlement s’est réuni la semaine dernière lors d’une session spéciale où ils ont offert des hommages réconfortants, soulignant le dévouement et le devoir de la reine, mais aussi son esprit et son humilité.

Il a noté son humilité: «Je peux vous dire en tant que témoin oculaire direct qu’elle s’est conduite dans sa propre voiture, sans détectives et sans garde du corps, rebondissant à une vitesse alarmante sur le paysage écossais à la stupéfaction totale des randonneurs et des touristes que nous avons rencontrés. ”

« On me demande parfois qui, parmi tous les dirigeants mondiaux que j’ai rencontrés, était le plus impressionnant. Je n’hésite pas à dire que de tous les chefs d’État et de gouvernement, la personne la plus impressionnante que j’ai rencontrée est feu Sa Majesté la reine Elizabeth II », a déclaré May.