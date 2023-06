Le roi Charles III revendique son 1er vainqueur du Royal Ascot ; Dettori remporte la Gold Cup

ASCOT, Angleterre (AP) – Le roi Charles III a remporté son premier vainqueur du Royal Ascot en tant que monarque régnant.

En regardant la course aux côtés de la reine Camilla depuis l’enceinte royale, le roi a vu Desert Hero – portant les soies royales et un tir de 18-1 – gagner par une courte tête dans les King George V Stakes jeudi.

« Les gagnants royaux de la réunion royale sont extrêmement spéciaux, en particulier celui-ci », a déclaré le jockey Tom Marquand. « Il vivra haut dans ma carrière, probablement au sommet pour le reste de mes jours en selle. »

Le roi et la reine ont été vus saluer Marquand et Desert Hero après la course.

L’entraîneur de Desert Hero, William Haggas, a déclaré que « le roi et la reine sont absolument ravis ».

« C’est évidemment très important pour la course, mais il est important que le roi et la reine en profitent, ce qu’ils semblent clairement faire, et que cela continue longtemps », a déclaré Haggas.

La regrettée reine Elizabeth II était une grande fan des courses de chevaux et a eu 24 gagnants à Royal Ascot au cours de son long règne.

Lors de la course signature de la semaine à Ascot, le jockey italien Frankie Dettori a remporté la Gold Cup pour la neuvième et dernière fois lorsque son cheval, le bien nommé Courage Mon Ami, a résisté à Coltrane dans le dernier sillon.

Dettori, 52 ans, prend sa retraite en fin d’année après 36 ans en selle.

Après son démontage volant, Dettori a reçu la coupe du roi et a embrassé la reine.

« Neuf coupes d’or – que pouvez-vous dire? » dit Dettori. « Je suis sans voix, pour être honnête. »

