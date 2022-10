Le roi Charles III renonce à participer au sommet sur le climat

LONDRES –

Le roi Charles III a décidé de ne pas assister au sommet international sur le changement climatique en Égypte le mois prochain, alimentant les spéculations selon lesquelles le nouveau monarque devra freiner son activisme environnemental maintenant qu’il est monté sur le trône.

Le journal Sunday Times a rapporté que la décision est intervenue après que la Première ministre conservatrice Liz Truss s’est opposée à ce que Charles assiste à la conférence, connue sous le nom de COP27, lorsqu’elle a rencontré le roi le mois dernier au palais de Buckingham.

Mais un membre du cabinet de Truss a déclaré que le gouvernement et le palais étaient d’accord sur la décision.

“C’est une décision qui a été prise à l’amiable, à ma connaissance, entre le palais et le gouvernement”, a déclaré Simon Clarke à Times Radio. “Les suggestions de ce matin selon lesquelles il a reçu l’ordre de rester à l’écart ne sont tout simplement pas vraies.”

Clarke a également rejeté les suggestions selon lesquelles Truss ne voulait pas que Charles assiste au sommet parce qu’elle avait l’intention de diluer les objectifs climatiques de la Grande-Bretagne. Le gouvernement reste déterminé à atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050, a-t-il déclaré.

En vertu des règles qui régissent la monarchie constitutionnelle britannique, le roi n’est pas autorisé à s’immiscer dans la politique. Par convention, toutes les visites officielles à l’étranger des membres de la famille royale sont effectuées conformément aux conseils du gouvernement.

Avant de devenir roi à la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre, il y avait eu des spéculations sur le fait que Charles se rendrait au sommet dans le rôle qu’il occupait alors en tant que prince de Galles.

Charles a assisté au précédent sommet sur le climat, COP26, l’année dernière à Glasgow, en Écosse, mais sa présence à la conférence de cette année n’a jamais été confirmée. La COP27 se déroule du 16 au 18 novembre dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge.

Lorsqu’il était prince de Galles, Charles a été accusé d’ingérence dans les affaires gouvernementales, y compris des allégations selon lesquelles il aurait fait pression de manière inappropriée sur les ministres du gouvernement.

Mais Charles est maintenant roi et il a reconnu qu’il aura moins de liberté pour s’exprimer sur les questions publiques en tant que monarque qu’en tant qu’héritier du trône. Dans le même temps, ses conseillers chercheraient le bon moment et le bon endroit pour le premier voyage outre-mer de Charles en tant que souverain.

“Ma vie va, bien sûr, changer à mesure que j’assumerai mes nouvelles responsabilités”, a déclaré Charles dans une allocution télévisée après la mort de sa mère.

“Il ne me sera plus possible de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux œuvres caritatives et aux problèmes auxquels je tiens si profondément. Mais je sais que cet important travail se poursuivra entre les mains de confiance d’autres.”