Le roi Charles III rencontre Ryan Reynolds, Rob McElhenney à Wrexham

Un gars de Philadelphie, un Canadien et un roi se rencontrent pour parler football. Ce n’est pas le terrain d’une comédie improbable, mais le résultat du voyage du roi Charles III au Pays de Galles vendredi.

Le monarque britannique et Camilla, la reine consort, se sont rendus au Pays de Galles vendredi et le couple royal a assisté à une cérémonie à l’église St. Giles à Wrexham, au Pays de Galles. Ils étaient là pour commémorer l’obtention du “statut de ville” par Wrexham lors de la célébration du jubilé de platine de la reine Elizabeth II plus tôt en 2022.

La visite a donné lieu à des images surréalistes lorsque le roi Charles III est arrivé à The Racecourse Ground, domicile de Wrexham AFC. Il y a rencontré les célèbres propriétaires du club : l’acteur Ryan Reynolds, la star de “Deadpool”, et Rob McElhenney, le créateur et star de la série télévisée FX “It’s Always Sunny in Philadelphia”.

Ryan Reynolds regarde le roi Charles III rencontrer l’attaquant de Wrexham Ollie Palmer. Arthur Edwards/Piscine WPA/Getty Images

Reynolds, de Vanouver, et McElhenney, de Philadelphie, ont fait connaître la ville du nord du Pays de Galles en dehors du Royaume-Uni lorsqu’ils ont acheté le Wrexham AFC en 2021. Le club, qui a terminé 2e de la Ligue nationale de football anglais en 2021-22, a eu son les hauts et les bas couverts dans les docu-séries “Bienvenue à Wrexham”.

Bienvenue à Wrexham Saison 2 : Charles en charge. pic.twitter.com/TrwPkIMCzX —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 décembre 2022

Reynolds a déclaré que lui et McElhenney voulaient élever le club et la ville.

“Demander au roi de rendre visite est certainement une façon de le faire, c’est certain”, il a dit à Reuters.