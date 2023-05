Le roi Charles III remplacera sa mère sur les billets et les pièces de 20 $ canadiens

Le roi Charles III remplacera son prédécesseur, feu la reine Elizabeth II, sur les pièces de monnaie et les billets de 20 $ du Canada après avoir été officiellement couronné souverain du Canada.

Le processus de création d’un nouveau billet de 20 $ devrait prendre quelques années. L’argent canadien actuel à l’effigie d’Elizabeth II aura cours légal.

La cérémonie canadienne marquant le couronnement du nouveau roi a eu lieu dans la capitale nationale samedi matin. La cérémonie à l’édifice Sir John A. MacDonald à Ottawa comprenait des discours, des performances musicales et un salut de 21 coups de canon.

Après quelques brèves remarques d’ouverture, le poète et conseiller spirituel algonquin Albert Dumont a fait une déclaration sur les relations passées et futures des peuples autochtones avec la Couronne.

« Les arbres se balancent joyeusement en souvenir d’une époque lointaine avant que la puissance de l’épée britannique ne détruise la tranquillité de la douce île de la Tortue », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, un vœu fait de loin apporte l’espoir que l’honneur honorera à nouveau le cercle à partir duquel le wampum de paix et d’amitié est fermement maintenu… par le bon esprit. »

Charles rencontré des dirigeants autochtones plus tôt cette semaine, qui ont dit qu’ils espéraient que la réunion marquerait le début d’un nouveau chapitre dans la relation entre la Couronne et les peuples autochtones.

La déclaration de Dumont a été suivie d’un concert de tambours circulaires algonquins par les Eagle River Singers. Parmi les autres performances musicales de la cérémonie figuraient Florence K de Québec et Inn Echo de l’Île-du-Prince-Édouard.

Nouvelles pièces de monnaie, timbre représentant le roi Charles

Bien que la cérémonie ait été assez discrète par rapport à celle qui s’est tenue au Royaume-Uni, elle a marqué quelques changements dans les symboles royaux du Canada.

La Monnaie royale canadienne a dévoilé un nouvel ensemble de pièces de collection marquant l’occasion. De même, Postes Canada a dévoilé un timbre représentant le roi Charles, poursuivant une tradition de plus de 170 ans d’émission de timbres-poste portant le visage du souverain du Canada.

La ministre de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, qui est responsable de Postes Canada, a déclaré que le dévoilement du nouveau timbre était « une merveilleuse façon de commémorer ce moment historique ».

« Le couronnement est une occasion mémorable pour les Canadiens et les gens de tout le Commonwealth », a-t-elle déclaré. « Il est tout à fait approprié qu’elle soit célébrée sur un timbre canadien, perpétuant ainsi une tradition de longue date. »

Le gouvernement a également dévoilé un nouveau dessin de la couronne canadienne, un symbole qui trône au-dessus des armoiries du Canada.

La couronne précédente comportait des symboles tels qu’une croix au sommet et un cercle de croix d’or et de fleur de lys. La nouvelle itération remplace ces symboles par une ressemblance à une médaille de l’Ordre du Canada sur le dessus et un anneau et des feuilles d’érable dorées.

Une nouvelle couronne canadienne a été dévoilée lors de la cérémonie nationale marquant le couronnement du roi Charles III à Ottawa. (Gouvernement du Canada)

Le ministre Bill Blair, président du Conseil privé du roi, a déclaré que le nouveau design est « uniquement canadien ». Il a noté que la nouvelle couronne comprend également une ligne bleue ondulée destinée à représenter les enseignements autochtones sur l’importance des voies navigables du Canada.

« Nos symboles royaux doivent être inclusifs pour unir les Canadiens et ils doivent également être uniques pour nous distinguer dans le monde », a-t-il déclaré.

« L’une des forces de notre monarchie constitutionnelle est sa capacité d’adaptation. Nous avons parcouru un long chemin depuis 1867 et nos symboles ont changé pour refléter cette évolution », a-t-il déclaré.

Des cérémonies provinciales et territoriales ont également été tenues par les lieutenants-gouverneurs et les commissaires territoriaux du Canada.

Charles, un homme qui a attendu près de 74 ans pour devenir roi, a été couronné plus tôt samedi à l’abbaye de Westminster avec toute la pompe et l’apparat que la Grande-Bretagne pouvait rassembler.

REGARDER | Voyez le moment où le roi Charles est couronné : Voyez le moment où le roi Charles est couronné Le roi Charles a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster lors de la première cérémonie de couronnement vue en direct par le public en Amérique du Nord.

Des cris de « Dieu sauve le roi » ont retenti et des coups de trompette ont retenti dans l’abbaye après que l’archevêque de Canterbury Justin Welby ait placé la couronne de Saint-Édouard sur la tête du monarque.

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon étaient parmi les personnes présentes à la cérémonie.

« Alors que nous célébrons cette occasion capitale, rappelons-nous nos valeurs communes d’inclusivité, de diversité et de respect des droits de l’homme alors que nous travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous les membres du Commonwealth », a déclaré Trudeau dans un communiqué.

Simon a également publié une déclaration samedi, affirmant que c’était un « grand honneur » d’assister au couronnement.

Le gouverneur général Mary Simon, son mari Whit Fraser, le premier ministre Justin Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, assistent samedi au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla à Londres. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

« Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le dernier couronnement, nous offrant l’occasion de réfléchir à tout ce qui a changé dans notre pays, dans le Commonwealth et dans le monde qui nous entoure », a déclaré Simon.

« Bien que la Couronne ait également évolué au cours de cette période, elle continue d’être un point d’ancrage pour notre démocratie robuste et stable et notre pays diversifié. »

Charles avait prêté serment de gouverner le peuple du Royaume-Uni avec « justice et miséricorde » et de favoriser un environnement où les personnes de toutes confessions et croyances peuvent vivre librement. Le serment était le deuxième des cinq éléments du rite historique du couronnement qui est enraciné dans plus de 1 000 ans de tradition.