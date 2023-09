Le roi Charles III propose un « partenariat pour la durabilité » entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre l’urgence climatique

Le roi Charles III a suivi jeudi les traces de sa mère, la reine Elizabeth II, en s’adressant aux législateurs de la chambre haute du parlement français avec un discours appelant à un renforcement des liens pour aider à relever les défis environnementaux mondiaux.

Charles s’est concentré sur un message d’unité entre la France et le Royaume-Uni, se terminant par un engagement personnel à renforcer ce qu’il a décrit comme la relation « indispensable » entre les deux pays pendant son mandat de monarque.

« Pendant le temps qui m’est accordé en tant que roi, je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer les relations indispensables entre le Royaume-Uni et la France », a-t-il déclaré.

Il a souligné les liens politiques, historiques et culturels entre les deux nations ainsi que les défis mutuels auxquels la France et le Royaume-Uni sont confrontés. Une détermination et une alliance communes sont « plus importantes que jamais » dans le contexte de la guerre en Ukraine et pour protéger le monde des menaces environnementales, a-t-il déclaré.

Charles a suggéré que la France et la Grande-Bretagne s’associent pour faire face ensemble aux urgences climatiques et de biodiversité avec une nouvelle version de l’Entente cordiale de 1904 qui a scellé l’amitié entre Paris et Londres.

« Je voudrais proposer qu’il devienne également une ‘Entente pour la Durabilité’ (Partenariat pour la durabilité) afin de répondre plus efficacement à l’urgence mondiale du climat et de la biodiversité », a-t-il déclaré.

Le roi a également fait référence à feu la reine Elizabeth II, elle-même une figure populaire en France, qui s’est adressée au Sénat en 2004. Charles a remercié la France pour la « grande gentillesse » dont elle a fait preuve envers la famille royale et le Royaume-Uni après son décès en septembre 2022.

Le discours du roi, qu’il a prononcé en anglais et en français, a reçu un accueil chaleureux de la part des législateurs français, qui lui ont réservé une standing ovation à la fin.

Le discours de Charles au Sénat, la chambre haute du parlement français, a été le point culminant diplomatique d’une journée plus informelle.

Il se rendra ensuite à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris – où se trouve le stade national français utilisé pour la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de l’année prochaine – où il devrait rencontrer des résidents et des stars du sport.

En route également vers l’Île de la Cité sur la Seine, Charles visitera un marché aux fleurs nommé en l’honneur de la reine Elizabeth II lors de sa dernière visite d’État en 2014.

De là, il observera les travaux de rénovation et de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame voisine, partiellement détruite par un incendie dévastateur en 2019.

Après l’incendie, Charles a déclaré dans un message émouvant à Macron qu’il avait « le cœur complètement brisé », qualifiant Notre-Dame de « l’une des plus grandes réalisations architecturales de la civilisation occidentale ».

La partie parisienne de la visite d’État se termine par les adieux officiels de Macron à l’Élysée.

(FRANCE 24 avec AFP)