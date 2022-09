Le roi Charles III a rendu hommage à la reine Elizabeth II, au lendemain de sa mort à l’âge de 96 ans.

Dans son premier discours depuis le décès de la reine, le roi s’est souvenu avec émotion de sa mère, disant que sa vie était « bien vécue ».

“Une promesse que le destin a tenue et elle est profondément pleurée par son décès”, a-t-il déclaré vendredi. « Cette promesse de service à vie que je vous renouvelle aujourd’hui.

“A côté du deuil personnel que toute ma famille ressent, nous partageons également avec tant d’entre vous au Royaume-Uni, dans tous les pays où la reine était chef d’État, dans le Commonwealth, et à travers le monde un profond sentiment de gratitude pour les plus de 70 ans au cours desquels ma mère, en tant que reine, a servi le peuple de tant de nations.

Le roi Charles III, ancien prince de Galles, a succédé à sa mère après son décès jeudi.

“En tant qu’héritier, William assume désormais les titres écossais, qui ont tant compté pour moi. Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités des Néerlandais de Cornouailles, que j’assumais depuis plus de cinq décennies », a-t-il expliqué. “Aujourd’hui, je suis fier de le créer Prince de Galles, Tywysog Cymru, un pays dont j’ai eu le privilège de porter le titre pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir.”

Dans son allocution de près de 10 minutes vendredi, le nouveau monarque a souligné une grande partie de la vie de sa mère en service. De plus, il a parlé des sacrifices qu’elle a faits tout au long de sa vie pour le peuple.

“Son dévouement et sa dévotion étaient souverains, inébranlables, à travers les moments de changement et de progrès, à travers les moments de joie et de célébration, et à travers les moments de tristesse et de perte”, a-t-il poursuivi.

Le roi a ensuite parlé des progrès dont la reine a été témoin au cours de ses décennies sur le trône, ajoutant qu’elle combinait ses qualités de monarque avec “la chaleur, l’humour et une capacité infaillible, toujours, à voir le meilleur des gens”.

“Je rends hommage à la mémoire de ma mère et j’honore sa vie de service”, a-t-il ajouté.

La reine de 96 ans a été placée sous surveillance médicale dans son domaine de Balmoral en Écosse après que les médecins se sont inquiétés pour sa santé. Sa famille s’est réunie jeudi pour être avec elle.

Fille aînée du prince Albert – futur roi George VI – et de Lady Elizabeth Bowes-Lyon, le couronnement d’Elizabeth a eu lieu le 2 juin 1953, la cérémonie étant diffusée à la radio dans le monde entier. Il a également été diffusé à la télévision pour la première fois, à sa demande.

Le jubilé de platine de la reine, qui célèbre 70 ans sur le trône, a été célébré en février 2022.