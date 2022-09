LONDRES, ROYAUME-UNI –

Le roi Charles III a promis vendredi dans son premier discours à la nation en tant que monarque de poursuivre le “service à vie” de la reine Elizabeth II, alors que la Grande-Bretagne entrait dans une nouvelle ère sous un nouveau souverain. Partout dans le monde, le règne exceptionnel de la reine a été commémoré, célébré et débattu.

Charles, qui a passé une grande partie de ses 73 années à se préparer au rôle de roi, s’est adressé à une nation pleurant le seul monarque britannique que la plupart des gens vivants aujourd’hui aient jamais connu. Il prend le trône à une époque d’incertitude à la fois pour son pays et pour la monarchie elle-même.

Il a parlé de sa « profonde tristesse » face à la mort de sa mère, la qualifiant d’inspiration.

“Cette promesse de service à vie que je renouvelle à tous aujourd’hui”, a-t-il déclaré dans le discours enregistré de neuf minutes et demie, livré avec une photo encadrée de la reine sur un bureau devant lui.

“Comme la reine elle-même l’a fait avec un dévouement inébranlable, moi aussi, je m’engage solennellement, pendant le temps que Dieu m’accorde, à faire respecter les principes constitutionnels au cœur de notre nation”, a-t-il déclaré.

Le discours du roi a été diffusé à la télévision et diffusé en continu à la cathédrale Saint-Paul, où quelque 2 000 personnes ont assisté à un service commémoratif pour la reine. Les personnes en deuil au service comprenaient la Première ministre Liz Truss et des membres de son gouvernement.

Alors que le pays entamait une période de deuil de 10 jours, des personnes du monde entier se sont rassemblées dans les ambassades britanniques pour rendre hommage à la reine, décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse.

À Londres et sur des sites militaires à travers le Royaume-Uni, des canons ont tiré 96 coups de feu dans un salut élaboré de 16 minutes marquant chaque année de la vie de la reine.

En Grande-Bretagne et dans ses anciennes colonies, l’admiration généralisée pour Elizabeth elle-même était parfois mêlée de mépris pour l’institution et l’histoire impériale qu’elle symbolisait.

Lors de la première journée complète de fonctions du roi, Charles quitta Balmoral et s’envola pour Londres pour une rencontre avec Truss, nommé par la reine deux jours seulement avant sa mort.

Il est arrivé au palais de Buckingham, la maison londonienne du monarque, pour la première fois en tant que souverain, sortant de la limousine Bentley officielle de l’État aux côtés de Camilla, la reine consort, aux cris de la foule de “Bien joué, Charlie!” et le chant de l’hymne national, maintenant appelé “God Save the King”. Une femme lui a donné un baiser sur la joue.

Sous un examen minutieux et sous la pression de montrer qu’il peut être à la fois attentionné et royal, Charles passa lentement devant des fleurs entassées aux portes du palais pour sa mère. L’ambiance était à la fois au deuil et à la fête.

Le changement sismique de monarque survient à un moment où de nombreux Britanniques sont confrontés à une crise énergétique, à la flambée du coût de la vie, à la guerre en Ukraine et aux retombées du Brexit.

Alors que le deuxième âge élisabéthain touchait à sa fin, des centaines de personnes sont arrivées dans la nuit pour pleurer ensemble devant les portes du palais de Buckingham et d’autres résidences royales, ainsi que des ambassades britanniques dans le monde entier. Certains sont venus simplement pour faire une pause et réfléchir.

Giles Cudmore, employé des finances, a déclaré que la reine avait “juste été une constante à travers tout, tout ce qui est bon et mauvais”.

Au palais de Holyrood à Édimbourg, la pleureuse April Hamilton se tenait avec sa jeune fille, luttant pour retenir ses larmes.

“C’est juste un changement si important qui va se produire”, a-t-elle déclaré. “J’essaie de tenir le coup aujourd’hui.”

La politique quotidienne a été suspendue, les législateurs rendant hommage au monarque au Parlement pendant deux jours, en commençant par une session spéciale au cours de laquelle Truss a qualifié la reine de “plus grand diplomate du pays”.

Les hauts législateurs prêteront également serment au roi Charles III.

Pendant ce temps, de nombreux événements sportifs et culturels ont été annulés en signe de respect, et certaines entreprises – dont le grand magasin Selfridges et le parc d’attractions Legoland – ont fermé leurs portes. La Banque d’Angleterre a reporté sa réunion d’une semaine.

Mais alors que la mort d’Elizabeth laisse présager un changement monumental pour certains, la vie quotidienne en Grande-Bretagne s’est poursuivie à d’autres égards, avec des enfants à l’école et des adultes au travail, confrontés à des inquiétudes concernant l’inflation.

Charles, qui est devenu le monarque immédiatement après la mort de sa mère, sera officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie spéciale samedi. Le nouveau roi devrait effectuer une tournée au Royaume-Uni dans les prochains jours.

Le cercueil de la reine sera amené à Londres, où elle devrait reposer en état avant des funérailles à l’abbaye de Westminster, prévues vers le 19 septembre.

Elizabeth était la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne et un symbole de constance à une époque turbulente qui a vu le déclin de l’empire britannique et le désarroi dans sa famille en proie aux scandales.

L’impact de la perte d’Elizabeth sera imprévisible. L’affection constante du public pour la reine avait contribué à maintenir le soutien à la monarchie lors des scandales familiaux, y compris le divorce du prince Charles et de la princesse Diana, mais Charles ne jouit pas de ce genre de popularité.

“Charles ne pourra jamais la remplacer, vous savez”, a déclaré la Londonienne de 31 ans Mariam Sherwani.

Comme beaucoup, elle a qualifié Elizabeth de figure de grand-mère. D’autres la comparaient à leurs mères ou à leurs arrière-grands-mères.

Mais dans le monde entier, son décès a révélé des émotions contradictoires au sujet de la nation et des institutions qu’elle représentait.

En Irlande, certains fans de football ont applaudi.

En Inde, autrefois le “joyau de la couronne” de l’empire britannique, l’entrepreneur Dhiren Singh a décrit sa propre tristesse personnelle à sa mort, mais a ajouté : “Je ne pense pas que nous ayons de place pour les rois et les reines dans le monde d’aujourd’hui”.

Pour certains, Elizabeth était une reine dont le couronnement brillait d’éclats d’un magnifique diamant de 3 106 carats extrait de sinistres mines d’Afrique australe, un monarque qui a hérité d’un empire qui leur en voulait.

Dans les années qui ont suivi son accession à la reine, des dizaines de milliers de Kikuyu du Kenya ont été rassemblés dans des camps par des colonisateurs britanniques sous la menace de la rébellion locale des Mau Mau. À travers le continent, les nations ont rejeté la domination britannique et ont choisi l’indépendance au cours de sa première décennie sur le trône.

Elle a dirigé un pouvoir qui a parfois été critiqué comme donnant des conférences aux nations africaines sur la démocratie, mais refusant à beaucoup de leurs citoyens les visas pour visiter la Grande-Bretagne et en faire l’expérience de première main.

Alors que la fascination mondiale pour la reine britannique est déroutante pour certains, d’autres ont ressenti un lien personnel avec une femme qui semblait omniprésente, des billets de banque utilisés sur plusieurs continents aux émissions de télévision comme “The Crown” – qui suspend la production pour l’honorer.

Adi Trivedi, un avocat britannique de 33 ans vivant à Paris, a qualifié Elizabeth de “modèle d’humilité, de devoir, enlevant l’ego d’un bureau d’État”. Il espère rejoindre bientôt les personnes en deuil au palais de Buckingham, afin que “nous puissions vraiment célébrer ensemble la vie de la reine Elizabeth II”.