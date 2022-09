Le roi Charles III proclamé roi par un conseil historique lors d’une cérémonie en direct

LONDRES – Le Garter King of Arms, membre officiel de la maison royale depuis 1415, s’est rendu samedi sur le balcon du palais Saint-James dans le centre de Londres pour proclamer à tout le Royaume-Uni qu’il y avait un nouveau monarque: le roi Charles III . Tenant un sceptre et coiffé d’un chapeau de velours à plumes d’autruche, sa lecture d’une grande proclamation écrite était un rituel historique qui dure depuis des centaines d’années. Les trompettes – les tweets d’autrefois – ont retenti. Des cris de «Dieu sauve le roi» ont retenti, dans une scène qui se répétera à travers l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord le lendemain avec plus de salves d’armes et de pompe militaire.

Dans une tournure de l’histoire et de la modernité, la réunion du Conseil d’adhésion historique – composé de membres de l’Église d’Angleterre, de législateurs et de hauts fonctionnaires de l’État – a été diffusée en direct pour la première fois. Cela a permis à des millions de Britanniques de regarder la cérémonie qui se déroule généralement à huis clos et a été considéré comme un signe potentiel de la façon dont le nouveau roi pourrait avoir l’intention de régner.

« Le roi a personnellement demandé que les caméras de télévision soient autorisées au sein du Conseil d’adhésion. Le roi Charles III commence son règne comme il entend continuer. Une nouvelle monarchie transparente pour une ère moderne », a tweeté le commentateur royal Charlie Proctor.

La convocation du conseil, traditionnellement censée avoir lieu le plus tôt possible après la mort d’un souverain, est suivie d’une réunion au Parlement.

Charles, vêtu de noir, a prêté serment devant le conseil en se tenant aux côtés de la reine consort Camilla et des nouveaux prince et princesse de Galles William et Catherine. Il a promis de soutenir l’église et de faciliter la continuité du gouvernement – un engagement pris par chaque souverain à leur avènement depuis George I en 1714.

Il a évoqué la “perte irréparable” que la nation a subie avec la mort de la reine Elizabeth II et a salué son règne comme “inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion”.

“Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités de la Souveraineté qui m’ont maintenant été transmis”, a-t-il déclaré au conseil. “Je m’efforcerai de suivre l’exemple inspirant qui m’a été donné.”

À l’extérieur du palais, des foules de tout le Royaume-Uni se sont rassemblées et sont tombées dans un silence feutré en attendant la proclamation – bien qu’avec des téléphones portables modernes à la main, prêts à publier des scènes de l’événement en ligne.

Tendant le cou, certains se bousculaient pour avoir une bonne vue. D’autres, quelque peu ironiquement, se sont tournés vers les groupes de messagerie et les sites Web WhatsApp pour obtenir de meilleures vues et des informations détaillées.

“C’est comme si nous étions si proches et pourtant si loin”, a déclaré Adam Stanton, 32 ans, alors qu’il tentait de rafraîchir ses flux de médias sociaux pour les nouvelles. « Qu’est-ce qu’ils font là-dedans ? Où sont les trompettes ?

Après la déclaration, les chants saluant Charles ont retenti – d’abord timidement, puis plus à pleine gorge – aux côtés de salves d’armes à feu et de trompettes. Une mère exaspérée a essayé de garder ses enfants engagés dans cet événement capital : “Les gars, je sais que c’est vraiment ennuyeux pour vous mais c’est en fait extrêmement important”, a-t-elle été entendue dire.

En ligne, le ton était moins enthousiaste. “Tout le monde s’en fout, ce n’est plus le moyen-âge”, a tweeté un observateur. “Assez maintenant”, a déclaré un autre.

La mère de Charles a fait sa propre histoire lorsqu’elle a été encouragée par son mari, le prince Philip, elle a donné la permission que son couronnement soit télévisé pour la première fois en 1953.

Amanda Kingston est venue de la ville galloise de Tenby, se réveillant à 3 h 15 pour se rendre à Londres avec sa famille pour l’événement. À une époque de flux national, elle a déclaré que Charles s’était révélé rassurant.

“Nous nous sommes dit ce matin que nous nous sentions beaucoup plus heureux”, a-t-elle déclaré au Washington Post devant le palais Saint-James. “Il ressemblait à un roi”, a-t-elle déclaré à propos du nouveau monarque. Kingston et sa famille ont été dévastés par la nouvelle de la mort de la reine jeudi et se sont réunis pour porter un toast à la maison en son honneur.

À l’intérieur du palais, d’anciens Premiers ministres britanniques se sont mêlés, parmi lesquels Tony Blair, David Cameron et Boris Johnson nouvellement évincé, entourés de hauts responsables religieux et étatiques qui composent le conseil.

Le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, l’a qualifié de “véritable moment de l’histoire”. S’adressant à Sky News britannique après sa participation, il a déclaré: “Dans des occasions comme celle-ci, nous nous réunissons.” Lui et d’autres hauts législateurs prêteront à nouveau leurs propres serments plus tard samedi au nouveau roi Charles III et le rencontreront au palais de Buckingham lors d’une audience privée plus restreinte.

Les drapeaux flotteront brièvement à plein personnel à travers le pays pendant les prochaines 24 heures suivant la cérémonie d’adhésion, avant de revenir à mi-personnel alors que le Royaume-Uni poursuit sa période de deuil national de 10 jours.

Les funérailles d’État d’Elizabeth devraient avoir lieu le lundi 19 septembre en présence de dirigeants et de responsables mondiaux, dont le président Biden.

Elizabeth, décédée jeudi au château de Balmoral, reposera en état à Édimbourg avant d’être transférée à l’abbaye de Westminster à Londres. Elle sera ensuite enterrée près de son mari et de son père au château de Windsor.